Душевнобольной житель Петах-Тиквы напал в автобусе на водителя-араба

Во вторник, 17 января, полиция задержала 35-летнего жителя Петах-Тиквы, подозреваемого в том, что напал на водителя автобуса и нанес ему удар карандашом в шею.

Инцидент произошел 16 января. Пассажир автобуса, проезжавшего через Бней Брак, приблизился к водителю-арабу и начал оскорблять его, на почве национальной вражды. Затем он вытащил из кармана карандаш и ударил водителя в шею. Тот получил легкие ранения и был доставлен в больницу "Бейлинсон".

Нападавший был задержан и в ходе следствия выяснилось, что речь идет о душевнобольном мужчине, которые ранее неоднократно задерживался полицией за насильственные действия, однако всякий раз освобождался из-за психического состояния.

В настоящий момент он находится в больнице "Абарбанель" на освидетельствовании в условиях задержания.