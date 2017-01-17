17 января 2017 г.
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В Израиле

Душевнобольной житель Петах-Тиквы напал в автобусе на водителя-араба

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
Душевнобольной житель Петах-Тиквы напал в автобусе на водителя-араба

Во вторник, 17 января, полиция задержала 35-летнего жителя Петах-Тиквы, подозреваемого в том, что напал на водителя автобуса и нанес ему удар карандашом в шею.

Инцидент произошел 16 января. Пассажир автобуса, проезжавшего через Бней Брак, приблизился к водителю-арабу и начал оскорблять его, на почве национальной вражды. Затем он вытащил из кармана карандаш и ударил водителя в шею. Тот получил легкие ранения и был доставлен в больницу "Бейлинсон".

Нападавший был задержан и в ходе следствия выяснилось, что речь идет о душевнобольном мужчине, которые ранее неоднократно задерживался полицией за насильственные действия, однако всякий раз освобождался из-за психического состояния.

В настоящий момент он находится в больнице "Абарбанель" на освидетельствовании в условиях задержания.

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Вторник, 17 января 2017 г.
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