17 января 2017 г.
последняя новость: 17:15
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В Израиле

Комиссия Кнессета по этике лишила Ханин Зуаби двухдневной зарплаты за "прогулы"

время публикации: 16:49 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати фото
Комиссия Кнессета по этике лишила Ханин Зуаби двухдневной зарплаты за "прогулы"

Во вторник, 17 января, парламентская комиссия по этике постановила снять с депутата Ханин Зуаби, Объединенный арабский список, зарплату за два рабочих дня. Причиной наложения штрафа на депутата стало ее отсутствие на заседаниях летней сессии больше разрешенного лимита.

Согласно установленным правилам, депутату Кнессета разрешается в течение сессии отсутствовать приблизительно на трети пленарных заседаний.

По информации Walla News, разрешенный лимит также был превышен заместителем министра иностранных дел Ципи Хотовели и Зоиром Баалулем. Однако причины их отсутствия на заседаниях были признаны уважительными. В частности, Ципи Хотовели находилась в послеродовом отпуске.

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