18+
18 января 2018 г.
последняя новость: 08:47
Женщины - сильный пол
Киркорова назвали предателем Родины
Галь Гадот разозлила арабов
Анна Курникова показала детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:46 В Бейт-Шемеше автобус сбил мужчину с ребенком, шестилетний мальчик погиб
08:34 Уточнение: в ходе операции в Буркине были убиты двое террористов
06:52 В ходе операции около Дженина были ранены двое бойцов спецназа пограничной полиции
06:27 Около Дженина ликвидированы убийцы раввина Шеваха
05:20 Прогноз погоды на 18 января: прохладно и дождливо, снегопад в горах на севере
02:08 Палестинские источники: ЦАХАЛ взорвал дом в Дженине, в котором забаррикадировались боевики
23:46 Перестрелка между бойцами МАГАВ и боевиками в Дженине
23:19 Полиция допросила Михаила Вейцмана, организатора протестов в Ашдоде
21:48 В Ашдоде мужчину зарезали на лестничной площадке
21:19 СМИ: в Тайбе застрелен близкий родственник госсвидетеля
В Израиле

Перестрелка между бойцами МАГАВ и боевиками в Дженине

время публикации: 17 января 2018 г., 23:46 | последнее обновление: 03:59 блог версия для печати фото
Перестрелка между бойцами МАГАВ и боевиками в Дженине

Пресс-служба пограничной полиции сообщает, что в ходе операции в Дженине завязалась перестрелка между израильскими военнослужащими и боевиками.

Вместе с тем, палестинские источники сообщают, что в ходе операции пограничной полиции в Дженине был убит один боевик и двое были арестованы.

Согласно неподтвержденным данным, в ходе операции МАГАВ был уничтожен один из боевиков, причастных к убийству раввина Разиэля Шеваха в Хават-Гилад. Его сообщник арестован.

Также в арабских блогах сообщается, что израильские военнослужащие провели обыск на автозаправке на въезде в Дженине, изъяв записи с камер наблюдения.

Позднее палестинские источники сообщили, что ЦАХАЛ взорвал дом, где забаррикадировались террористы.

Операция, в которой задействованы крупные силы пограничной полиции и ЦАХАЛа, сопровождается беспорядками.

Теракт возле Хават-Гилад был совершен 9 января. Террористы обогнали машину Разиэля Шеваха, обстреляли ее из автоматического оружия и скрылись. Раввин Шевах, являвшийся добровольцем в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", получил пулевое ранение в шею, однако успел сообщить по рации о нападении, прежде чем потерял сознание. Он скончался от полученных ран.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2018 г.
Новобранец ЦАХАЛа задержан за набор добровольцев в "подразделение возмездия"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2018 г.
Либерман подал проект резолюции о легализации форпоста Хават-Гилад
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2018 г.
Ривлин посетил семью раввина, убитого в Хават-Гиладе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2018 г.
Нетаниягу распорядился провести электричество в форпост Хават-Гилад
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2018 г.
Обнародованы первые результаты расследования теракта в Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2018 г.
В Хават-Гилад состоялись похороны раввина Разиэля Шеваха
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2018 г.
Теракт в Самарии: силы безопасности разыскивают убийц Разиэля Шеваха
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 января 2018 г.
ХАМАС приветствовал теракт возле Хават-Гилада
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2018 г.
Теракт возле форпоста Хават-Гилад







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 18 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018