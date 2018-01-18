Перестрелка между бойцами МАГАВ и боевиками в Дженине

Пресс-служба пограничной полиции сообщает, что в ходе операции в Дженине завязалась перестрелка между израильскими военнослужащими и боевиками.

Вместе с тем, палестинские источники сообщают, что в ходе операции пограничной полиции в Дженине был убит один боевик и двое были арестованы.

Согласно неподтвержденным данным, в ходе операции МАГАВ был уничтожен один из боевиков, причастных к убийству раввина Разиэля Шеваха в Хават-Гилад. Его сообщник арестован.

Также в арабских блогах сообщается, что израильские военнослужащие провели обыск на автозаправке на въезде в Дженине, изъяв записи с камер наблюдения.

Позднее палестинские источники сообщили, что ЦАХАЛ взорвал дом, где забаррикадировались террористы.

Операция, в которой задействованы крупные силы пограничной полиции и ЦАХАЛа, сопровождается беспорядками.

Теракт возле Хават-Гилад был совершен 9 января. Террористы обогнали машину Разиэля Шеваха, обстреляли ее из автоматического оружия и скрылись. Раввин Шевах, являвшийся добровольцем в службе скорой помощи "Маген Давид Адом", получил пулевое ранение в шею, однако успел сообщить по рации о нападении, прежде чем потерял сознание. Он скончался от полученных ран.





