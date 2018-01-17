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В Израиле

Синоптики: 18-19 января ожидаются снегопады в горах на севере Израиля

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото
Синоптики: 18-19 января ожидаются снегопады в горах на севере Израиля
Синоптики: 18-19 января ожидаются снегопады в горах на севере Израиля
Синоптики: 18-19 января ожидаются снегопады в горах на севере Израиля

Местные советы населенных пунктов, расположенных на Голанских высотах и в Верхней Галилее, получили предупреждения о возможном снегопаде в четверг-пятницу, 18-19 января.

Государственное метеобюро передает, что вечером 18 января на фоне похолодания и дождей на значительной части территории страны ожидается снегопад в горных районах на севере (не только на горе Хермон), в ночь на 19 января снегопады в горах на севере продолжатся и, видимо, будут идти в течение первой половины дня. В субботу снегопады и дожди прекратятся, температура немного повысится.

Публиковавшийся ранее прогноз о возможном снегопаде в горах центра страны – в районе Иерусалима, в Иудее и Самарии – пока не подтверждается. В ночь на пятницу в Иерусалиме температура понизится до 2 градусов тепла по Цельсию, будут идти дожди, местами, возможно, со снегом, но, скорее всего, устойчивого снежного покрова не образуется.

Отметим, что на горе Хермон с декабря сохраняется снежный покров. Однако толщины снежного покрова пока недостаточно для открытия горнолыжного сезона (25 см в верхней части подъемника, 10 см в нижней части). Предположительно, сезон откроется 20 января.

В настоящее время заснежены многие горные районы Турции. В Ливане на вершинах, находящихся выше уровня моря на 1600-1700 метров и более, выпал снег.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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