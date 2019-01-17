Эфи Навэ на фоне скандала ушел в отставку с поста глава коллегии адвокатов Израиля

На фоне скандала в судебной и юридической системе председатель коллегии адвокатов Израиля и член комиссии по назначению судей Эфи Навэ подал в отставку со своего поста. Временным исполняющим обязанности главы адвокатской коллегии накануне, когда сообщалось о временном уходе Навэ, был назначен адвокат Ури Кейнан.

Объясняя свое решение, Эфи Навэ заявил, что не хочет, чтобы его личные проблемы наносили ущерб деятельности коллегии адвокатов.

Вечером 16 января была разрешена к публикации информация о том, что главным фигурантом дела о коррупции и "взятках сексом" является глава коллегии адвокатов Эфи Навэ. Он подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия. Суд отклонил просьбу полиции продлить срок его содержания под стражей и перевел под домашний арест сроком на неделю.

Дополнительными подозреваемыми по этому делу являются судья и известная адвокат. Их имена к настоящему моменту запрещены к публикации. Судья объявила о временном уходе с занимаемой должности до выяснения всех подробностей дела.

Ранее свидетельские показания в полиции дали депутат Кнессета Нурит Корен, входящая в состав комиссии по назначению судей, а также Илана Секер, представлявшая вместе с Эфи Навэ коллегию адвокатов в этой комиссии. В дальнейшем свидетельские показания дадут все члены комиссии во главе с министром юстиции Айелет Шакед и главой Верховного суда Эстер Хайют.

Всего по этому делу проходят более 50 свидетелей.

Подробности расследования запрещены к публикации, однако, как сообщила полиция, главный фигурант дела подозревается в том, что использовал свое положение в качестве члена комиссии по назначению судей и способствовал получению адвокатами должностей судей. Взамен, как подозревает полиция, Навэ получал "взятки сексом".

В ходе судебного разбирательства, представитель полиции заявил: "Навэ использовал свое положение и влияние в процессе назначения судей, игнорируя тот факт, что имеет место конфликт интересов".

Адвокат подозреваемого, Боаз Бен-Цур, заявил, в свою очередь, что судья была назначена в тот момент, когда Эфи Навэ не был членом коллегии адвокатов. Бен-Цур утверждал также, что назначение судьи было утверждено восемью членами комиссии по назначению.





