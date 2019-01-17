СМИ о плане Трампа: государство Палестина, обмен территориями и раздел Иерусалима

Обозреватель канала "Решет" Барак Равид опубликовал подробности плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. По словам Равида, подробности плана были сообщены высокопоставленным чиновником в Белом доме во время встречи с американскими журналистами.

По утверждению одного из присутствовавших на этой встрече, чиновник сообщил, что план урегулирования предусматривает создание Палестинского государства, причем территория этого государства будет вдвое больше, чем районы A и B, находящиеся сегодня под полным или частичным контролем ПА. Таким образом, если информация верна, речь идет о плане по созданию государства, которое будет занимать примерно 90% территории Иудеи и Самарии. План Трампа предусматривает обмен территориями, однако пока неясно в какой пропорции.

Равид пишет, что, согласно этому плану, Иерусалим будет разделен: еврейские кварталы города останутся за Израилем, большинство арабских – будут переданы Палестинскому государству, которое получит возможность назвать Иерусалим своей столицей. Старый город Иерусалима и прилегающие к нему районы останутся под израильским суверенитетом, однако их управление будет совместным израильско-палестинским при участии Иордании и возможно дополнительных государств.

Еврейские поселения в Иудее и Самарии будут поделены на три группы. Крупные блоки, такие как Гуш Эцион, Ариэль, Маале Адумим, Альфей Менаше, будут аннексированы и станут частью Израиля. Одиночные поселения, такие как Итамар, Ицхар и другие, останутся на своих местах, но не будут расширяться, и строительство в этих поселениях будет заморожено. Незаконные форпосты будут демонтированы.

Проблема беженцев, отношений с сектором Газы, а также судьба Иорданской долины не упоминаются.

По сообщению Барака Равида, в американской администрации убеждены, что ПА отвергнет этот план, однако ожидают, что Израиль не станет отклонять предложение Трампа, а примет его за основу для дальнейших переговоров. Приближенные американского президента советовали ему опубликовать это предложение три недели назад, однако Трамп принял решение отложить публикацию плана до завершения процесса формирования нового правительства в Израиле.

Специальный представитель администрации США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, комментируя информацию Равида, что она "далека от того, чтобы быть точной". По словам Гринблатта, очень мало людей на земле знают в настоящий момент подлинное содержание плана.

В ответ на публикацию из партии ЦАЛАШ передали: "Мы не будем частью ни одного правительства, которое делит Иерусалим и создает Палестинское государство. США являются главным союзником Израиля, а Дональд Трамп подлинный друг нашей страны. Но интересы безопасности и целостности Израиля превалируют над всеми остальными интересами".

В свою очередь, депутат Кнессета Амир Перец ("Авода") заявил: "Конкретные шаги израильтян и палестинцев гораздо важнее, чем предложения США. Параметры окончательного урегулирования и его детали будут дискутироваться в Иерусалиме и Рамалле. Вашингтон может помочь, но не может делать работу за нас. Рамки будущего урегулирования, содержащие необходимость эвакуации одиночных поселений и сохранение крупных поселенческих блоков, хорошо известны. Они известны всем американским президентам, более того они известны и приемлемы для большинства израильтян и палестинцев".





