Скандалы вокруг списков кандидатов и начало предвыборной кампании. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Подача партиями предвыборных списков в Центризбирком – это кульминационный момент первого этапа предвыборной кампании, а по мнению некоторых – и всей гонки. В оставшиеся полтора месяца мы будем постоянно "потреблять" тщательно отрепетированные возмущение, ярость, вдохновение и иные эмоции, которые будут исходить от партийных кандидатов. А в период подготовки к подаче списков, когда решается то, что политиков интересует более всего остального – их личное будущее, маски зачастую падают и политики предстают перед нами теми, кем являются на самом деле.

И в этом смысле день 15 января превзошел все ожидания. Первым героем этого дня стал Гади Еваркан. Еще утром речь шла о почти никому неизвестном депутате, занимающем 33 место в списке "Кахоль Лаван" и представляющем там партию ТЭЛЕМ и общину выходцев из Эфиопии. В 2009 году Гади Еваркан баллотировался на праймериз перед выборами в Кнессет 18-го созыва и не преуспел, а десять лет спустя вошел в Кнессет от блока "Кахоль Лаван". Позднее выяснилось, что Еваркан всегда был политически активным и еще до попытки избраться в Кнессет от "Ликуда", он был членом "Аводы". Как бы то ни было Еваркан давно испытывал дискомфорт, связанный с тем, что находится на пограничном 33-м месте в списке и неоднократно просил Бени Ганца о продвижении. О недовольстве Еваркана его положением узнал глава фракции "Ликуд" Мики Зоар , который и предложил организовать переход Еваркана еще до закрытия предвыборных списков. По утверждению Зоара, договоренность с Еварканом была достигнута месяц назад. 16 января вскоре после полудня стало известно, что Еваркан находится в канцелярии премьер-министра и беседует с Биньямином Нетаниягу. В этот момент в "Кахоль Лаван" поняли, что жребий брошен и тянуть нельзя. Бени Ганц, вслед за ним и Моше Яалон опубликовали почти идентичные заявления об отчислении "дезертира" из ТЭЛЕМа, "Кахоль Лаван" и предвыборного списка.

Секретариат "Ликуда" уже проголосовал за прием Еваркана в новую-старую партию, однако выяснилось, что все совсем не так просто. Для присоединения к "Ликуду" Еваркан сначала должен уволиться из Кнессета. Для этого ему было необходимо вручить письмо спикеру Кнессета. Гади Еваркан отправился в Герцлию, и лишь по дороге узнал, что Юлий Эдельштейн находится в Шило. Еваркан развернулся и поехал в Шило. На месте древнееврейской столицы он и вручил письмо спикеру.

Сказать, что поступок Еваркана вызвал гнев в "Кахоль Лаван", означает не сказать ничего. Особую ярость вызвал тот факт, что Еваркан передал "Ликуду" разработанную "Кахоль Лаван" программу улучшения жизни репатриантов из Эфиопии.

Место Еваркана занял Андрей Кожинов, что увеличило представительство репатриантов из бывшего СССР в предвыборном списке "Кахоль Лаван". А бывший глава комиссии Кнессета по алие и абсорбции Авраам Нагоса ("Ликуд) заявил, что оскорблен этой историей. Вряд ли на кого-то в "Ликуде" это произвело впечатление.

Подлинная драма развернулась и вокруг дискуссии о том, в каком виде будут баллотироваться партии правого фланга. Для описания всех хитросплетений отношений в национально-религиозном лагере потребовалось бы слишком много времени. Как бы то ни было, когда до закрытия избирательных участков оставалось 34 часа, "А-Ямин а-Хадаш" (Беннет-Шакед) и "Ихуд Леуми" (Бецалель Смотрич) подписали соглашение о совместном участии в выборах. Этот поворот был крайне неожиданным , так как лидер "Новых правых" Нафтали Беннет мечтает о создании праволиберальной партии. Либеральность и Смотрич плохо сочетаются, однако давление премьер-министра Биньямина Нетаниягу и позиция Айелет Шакед сделали свое дело. Нетаниягу делает все, чтобы 2 марта не было на правом фланге партий, не проходящих электоральный барьер. О вмешательстве Нетаниягу будет сказано еще немало. Шакед, в свою очередь, является единомышленником Смотрича и сторонником максимально крупных блоков.

Союз "Новых правых" и "Ихуд Леуми" поставил вторую половину недружной семьи политиков национально-религиозного лагеря на грань катастрофы. Блок "Байт Иегуди" – "Оцма Иегудит" был не в состоянии своими силами преодолеть электоральный барьер. Беннет пригласил Рафи Переца к их со Смотричем шалашу, поставив при этом одно условие – без Бен-Гвира. Перец отказался. Время истекало. Трехчасовые переговоры министров обороны и просвещения ни к чему не привели. За два часа до истечения срока подачи предвыборных списков, Нафтали Беннет и Рафи Перец отправились в Кнессет регистрировать списки. Каждый свой. Но до Кнессета они не доехали, так как их пригласил на встречу премьер-министр. Встреча эта проходила на повышенных тонах и более всего напоминала принуждение к миру. Нетаниягу понял, что не удастся убедить Беннета создать единый список с Бен-Гвиром, который к тому моменту уже снял со стены пресловутый портрет Баруха Гольдштейна. Основное давление в ходе встречи Нетаниягу оказывал на Рафи Переца. "Мы проведем опрос, и если выяснится, что вы не проходите электоральный барьер, сделаем все, чтобы отобрать у вас голоса", – сказал премьер-министр главе "Байт Иегуди".Около 23:00 все было кончено. Итамар Бен-Гвир узнал, что союз с ним расторгнут из сообщений в СМИ. Он потребовал от Рафи Переца объяснений, однако тот укрылся в своей канцелярии. Разгневанный Бен-Гвир назвал расторжение договора с ним "ударом ножа в спину", подал документы на самостоятельное участие в выборах и покинул парламент. Отметим, что в настоящий момент Биньямин Нетаниягу убеждает партию "Оцма Иегудит" сойти с дистанции. Список "Ямина" во многом идентичен тому, что баллотировался в Кнессет в сентябре. Но тогда список возглавляла Айелет Шакед, а сейчас во главе списка Нафтали Беннет. Депутат Моти Йогев слишком много и активно препирался с раввином Перецем и оказался на непроходном 11-м месте. На что может рассчитывать "Ямина" в день выборов? Сейчас сказать трудно. Очень многие сторонники правых партий возмущены тем, как был осуществлен разрыв с Итамаром Бен-Гвиром, даже если согласны, что такой разрыв был необходим. Многие грозят не голосовать за партию, которая ведет себя подобным образом.

Подача списков остальными партиями прошла гораздо спокойнее. Список НДИ остался неизменным. Слухи об удалении кого-либо из списка или перестановке мест в партии Авигдора Либермана не подтвердились.

После подачи предвыборных списков начинается предвыборная кампания. 21 января в "Биньяней а-Ума" в Иерусалиме состоится традиционное мероприятие "Ликуда", посвященное началу предвыборной кампании. Ожидается, что оно станет большим митингом в поддержку Нетаниягу, сражающегося против создания комиссии, которая будет обсуждать его просьбу об иммунитете. В "Кахоль Лаван" заявили, что, если комиссия не будет создана до 20 января, оппозиция предпримет шаги к смене спикера. В "Кахоль Лаван" не скрывают своего намерения сделать из юридических проблем Нетаниягу главный вопрос повестки дня. В остальном же "Кахоль Лаван" сделает все, чтобы убедить избирателей в том, что нет ничего общего между ними и левизной. Партия будет представлена как правоцентристская, осторожная во внешней политике, твердая в сфере безопасности, а также либеральная в области религии и государства.

До выборов в Кнессет 23-го созыва остается 42 дня.





