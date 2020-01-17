Выборы в Кнессет 23-го созыва: 30 партий. Итоги опроса NEWSru.co.il

После того, как был завершен процесс регистрации партий и предвыборных списков, редакция NEWSru.co.il вновь провела опрос о политических предпочтениях нашей аудитории, в котором были перечислены все зарегистрированные партии и блоки.

В общей сложности свои списки представили 30 партий и блоков. Это значительно меньше, чем 21 февраля 2019 года, когда для участия в выборах в Кнессет 21-го созыва зарегистрировались рекордные 47 списков, и на два списка меньше, чем 2 августа 2019 года, когда для участия в выборах в Кнессет 22-го созыва зарегистрировались 32 списка. См. полный список

В опросе, который проводился в течение одних суток, 16-17 января, приняли участие 3.015 респондентов (2.382 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

95-97% опрошенных намерены голосовать на выборах в Кнессет 23-го созыва, которые состоятся 2 марта. Это будут третьи парламентские выборы в Израиле менее чем за один год.

При этом 82% заявляют, что проголосуют за ту же партию или блок, что и на прошлых выборах. Только 9% говорят о намерении голосовать не за ту партию или блок, которую поддержали на прошлых выборах.

Больше всего голосов нашей читательской аудитории, 42,4%, получает партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом. 28,3% заявляют о намерении голосовать за партию "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу. 13,5% намерены голосовать за блок "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем. 4,3% голосов поданы за блок "Ямина" во главе с Нафтали Беннетом. 1,7% – за блок "Авода"-"Гешер"-МЕРЕЦ во главе с Амиром Перецом. 1,2% – за партию "Оцма Йегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром. 1% – за партию "Мишпат Цедек" во главе с Ларисой Амир. Остальные партии и блоки получили менее 1% голосов нашей читательской аудитории.

Полученные результаты близки к тем, что были получены в ходе наших онлайн-опросов в декабре, когда за НДИ голосовали 44-47% наших читателей, за "Ликуд" – 28%, за "Кахоль Лаван" – 11-12%.

С учетом возможного снижения явки на предстоящих выборах, по оценкам политологов, голоса русскоязычных избирателей принесут 14-15 мандатов. На основании проведенного опроса можно предположить, что партия НДИ получит 6 "русских" мандатов, "Ликуд" – 4, "Кахоль Лаван" – 2. Прочие партии "целый русский мандат" не получают.

В ходе нового опроса был задан вопрос: "Если бы на выборах баллотировались всего пять списков (правый, левоцентристский, НДИ, "харедим" и арабы), какой из них вы поддержали бы?" При такой постановке опроса 44% отдали свои голоса НДИ, 35% проголосовали за правый блок ("Ликуд" + партии правого крыла "Ямина" и "Оцма Иегудит"), 13% высказались в поддержку левоцентристского блока ("Кахоль Лаван" + партии левого крыла "Авода"-"Гешер"-МЕРЕЦ). Прочие получили менее 1%. Таким образом, укрупнение блоков не оказало бы существенного влияния на распределение голосов русскоязычной аудитории.

На посту премьер-министра 36% наших читателей по-прежнему хотят видеть Биньямина Нетаниягу, 23% – Авигдора Либермана, 11% – Бени Ганца, 6% – Гидеона Саара, 5% – Яира Лапида.

После завершения каденции Нетаниягу 25% хотели бы, чтобы пост главы правительства занял Либерман, 11% – Саар, 10% – Ганц.

Большинство наших читателей, 56%, хотят, чтобы после выборов в Кнессет 23-го созыва было сформировано правительство национального единства при участии партий "Ликуд", "Кахоль Лаван", НДИ. 24% желают, чтобы после выборов была создана праворелигиозная коалиция: "Ликуд" + правые партии +ультраортодоксальные партии. 9% предпочитают правительство национального единства без НДИ. 7% хотели бы формирования левоцентристской коалиции: "Кахоль Лаван" + блок левых партий.

Читателям был задан вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?" Самые частые ответы: "Ликуд" – 76%, НДИ – 61%, "Кахоль Лаван" – 56%, "Ямина" – 33%.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?" Самые частые ответы: "Объединенный арабский список" – 75%, ШАС – 62%, "Яадут а-Тора" – 59%, "Авода"-"Гешер"-МЕРЕЦ – 50%, "Оцма Иегудит" – 39%.

Участникам опроса был задан вопрос: "Должен ли Кнессет предоставить Нетаниягу иммунитет от судебного преследования?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Ответы в порядке убывания частоты: 1) "Нет, Кнессет не должен быть убежищем от суда" – 37%, 2) "Да, потому что Нетаниягу преследуют необоснованно" – 29%, 3) "Нет, Нетаниягу сознательно провоцирует новые выборы для того, чтобы отложить начало суда" – 27%, 4) "Да, так как речь идет о временном шаге до завершения каденции" – 25%, 5) "Да, "Кахоль Лаван" пытается превратить это в главную тему предвыборной кампании" – 15%, 6) "Нет, потому что у Кнессета не должно быть таких полномочий" – 9%.

49% опрошенных поддерживают решение главы НДИ Авигдора Либермана голосовать против предоставления Нетаниягу иммунитета. 39% это его решение не поддерживают.

Вопрос: "Может ли, на ваш взгляд, глава правительства, которому предъявлено обвинение в коррупции, получить мандат на формирование нового правительства?" Ответы в порядке убывания частоты: 1) "Да, это не противоречит закону, а мы государство закона" – 40%, 2) "Нет, это аморально и разлагает государственную систему" – 30%, 3) "Нет, так как премьер-министр может поставить в этой ситуации свои интересы выше государственных" – 18%, 4) "Да, суд сам по себе, коалиция – сама по себе" – 8%.

47% респондентов считают, что по итогам этих выборов наибольшее число мандатов получит блок "Кахоль Лаван". 29% полагают, что больше всего мандатов получит "Ликуд".

При этом 30% думают, что коалицию по итогам выборов сумеет создать "Ликуд"/Нетаниягу. 21% – "Кахоль Лаван"/Ганц.

29% считают, что выборы в Кнессет 24-го созыва состоятся уже в нынешнем, 2020-м году.





