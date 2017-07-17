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ДТП на юге страны: один человек погиб, трое пострадали

время публикации: 14:57 | последнее обновление: 14:57 блог версия для печати фото
ДТП на юге страны: один человек погиб, трое пострадали

Один человек погиб и еще трое получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате столкновения между автобусом и легковым автомобилем на территории регионального совета Эшколь.

Пресс-служба полиции сообщает, что авария произошла на шоссе номер 232.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Еще три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, двое остальных получили легкие травмы.

Медики оказывают пострадавшим первую помощь.

Ранее в результате тяжелой аварии в Западной Галилее пострадали семь человек, в том числе семилетний ребенок, состояние которого оценивается как критическое.

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