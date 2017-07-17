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Минсоцобеспечения обещает не лишать однополые пары права на усыновление детей

время публикации: 15:46 | последнее обновление: 15:46 блог версия для печати фото
Минсоцобеспечения обещает не лишать однополые пары права на усыновление детей

В министерстве соцобеспечения говорят о недопонимании, возникшем по поводу проблемы усыновления детей однополыми парами и обещают провести реформу в этой области.

Накануне государство уведомило БАГАЦ о своей позиции по вопросу усыновления детей. В документе говорилось, что министерства юстиции и соцобеспечения отныне не возражают против усыновления детей парами, живущими в гражданском браке (имеющими статус "ядуим бэ-цибур"), при условии, что они ведут совместное хозяйство не менее трех лет.

Вместе с тем, государство уведомило БАГАЦ, что оно возражает против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение неких специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением.

Этот ответ был дан в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Ответ государства вызвал негативную реакцию со стороны правозащитных организаций и многих СМИ, которые, среди прочего, требовали у минюста и министерства соцобеспечения предъявить результаты исследований, которые бы подтверждали, что дети, усыновленные однополыми парами, имеют "дополнительные трудности".

В ответ на многочисленные запросы журналистов из канцелярии министра соцобеспечения Хаима Каца 17 июля сообщили журналистам, что формулировки, переданные в БАГАЦ, были "неудачными", пишет сайт Ynet.

Сайт Nana10 пишет, что сам министр социального обеспечения Хаим Кац сожалеет, что документ с его "неудачными формулировками" был передан в БАГАЦ и стал достоянием огласки в таком виде.

В министерстве соцобеспечения обещают провести вместе с министром юстиции глубокую реформу в области усыновления, которая бы не ущемляла права однополых пар. Сайт Nana10 вынес в заголовок ответ, полученный из министерства соцобеспечения: "Мы не намерены ущемлять право однополых пар на усыновление детей".

В публикации отмечается, что специалисты министерства соцобеспечения уверены в том, что необходимость реформы назрела, поскольку процесс усыновления связан с бюрократическими препонами, из-за которых процесс принятия ребенка в семью растягивается на семь лет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 8 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 25 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2017 г.
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