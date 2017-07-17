Эльор Азария будет помещен под домашний арест до принятия решения по его апелляции

Военный апелляционный суд постановил в понедельник, 17 июля, поместить военнослужащего Эльора Азарию под домашний арест до принятия решения по его апелляции. Решение должно быть принято в конце июля.

С предложением перевести Азарию под домашний арест ранее обратился его адвокат Йорам Шефтель. В его обращении, направленном в военный апелляционный суд 5 июля, указывается, что суд до сих пор не вынес решения по двум апелляциям на приговор Азарии.

При этом, согласно решению суда в Кастине, до вынесения окончательного решения Азария должен был находиться на своей военной базе на условиях открытого ареста. Но 20 июля срок службы солдата закончится.

21 февраля военный суд в "Кирие" приговорил военнослужащего Эльора Азарию к полутора годам тюремного заключения. Он также был приговорен к условному наказанию сроком на год. На решение суда адвокатами солдата была подана апелляция, также апелляция "на слишком мягкий приговор" была подана военной прокуратурой.