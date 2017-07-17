В больнице скончался ребенок, пострадавший в ДТП в Западной Галилее

В больнице "Галиль" в Нагарии, в которую были доставлены все пострадавшие в результате аварии на шоссе №70, от полученных травм скончался шестилетний ребенок.

По словам врачей, остается тяжелым состояние отца и матери ребенка. Их 12-летняя дочь находится в критическом состоянии. Кроме того, в этой аварии пострадали двое подростков, 14 и 16 лет. Они получили травмы средней тяжести.

Ранее на 70-м шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла на участке между Кабри и Шломи. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.