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В Израиле

В больнице скончался ребенок, пострадавший в ДТП в Западной Галилее

время публикации: 16:28 | последнее обновление: 16:28 блог версия для печати

В больнице "Галиль" в Нагарии, в которую были доставлены все пострадавшие в результате аварии на шоссе №70, от полученных травм скончался шестилетний ребенок.

По словам врачей, остается тяжелым состояние отца и матери ребенка. Их 12-летняя дочь находится в критическом состоянии. Кроме того, в этой аварии пострадали двое подростков, 14 и 16 лет. Они получили травмы средней тяжести.

Ранее на 70-м шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла на участке между Кабри и Шломи. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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ДТП в Западной Галилее, семь пострадавших







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