Десятиклассники смогут в школах сдать теоретический экзамен на водительские права

В следующем учебном году 91 тысяча учащихся 10-х классов будет изучать правила дорожного движения. 12% десятиклассников в рамках пилотного проекта смогут сдать теоретический экзамен на получение водительских прав. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает министерство просвещения.

Экзамены пройдут в самих школах и будут отличаться от экзаменов в Управлении регистрации автотранспорта. Они будут включать дополнительные вопросы, касающиеся усталости за рулем, опасности употребления алкоголя и т.д.

Отмечается, что данная программа стала результатом соглашения с Национальным управлением по безопасности движения. На ее реализацию выделен бюджет в размере 25 миллионов шекелей.