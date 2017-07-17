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В Израиле

Десятиклассники смогут в школах сдать теоретический экзамен на водительские права

время публикации: 14:19 | последнее обновление: 14:19 блог версия для печати

В следующем учебном году 91 тысяча учащихся 10-х классов будет изучать правила дорожного движения. 12% десятиклассников в рамках пилотного проекта смогут сдать теоретический экзамен на получение водительских прав. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает министерство просвещения.

Экзамены пройдут в самих школах и будут отличаться от экзаменов в Управлении регистрации автотранспорта. Они будут включать дополнительные вопросы, касающиеся усталости за рулем, опасности употребления алкоголя и т.д.

Отмечается, что данная программа стала результатом соглашения с Национальным управлением по безопасности движения. На ее реализацию выделен бюджет в размере 25 миллионов шекелей.

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