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Состоялось первое заседание "Сионистского лагеря" после победы Ави Габая на праймериз

время публикации: 16:18 | последнее обновление: 16:18 блог версия для печати фото
Состоялось первое заседание "Сионистского лагеря" после победы Ави Габая на праймериз

В понедельник, 17 июля, состоялось первое заседание фракции "Сионистский лагерь" после избрания Ави Габая главой партии "Авода".

На заседании присутствовали бывший глава партии Ицхак Герцог и лидер партии "А-Тнуа" Ципи Ливни. Депутат Кнессета Амир Перец, также боровшийся за пост главы "Аводы", отсутствовал.

Ави Габай заявил: "Мы начинаем путь к смене власти. Вокруг этого правительства все сильнее запах коррупции. Я призываю лидеров остальных коалиционных фракций сказать Нетаниягу то, что когда-то сказали Ольмерту - довольно.". Габай добавил, что принято решение отложить смену главы фракции. Эту должность должен был занять Хилик Бар, однако до начала осенней сессии парламента ее продолжит занимать Мейрав Михаэли.

Ципи Ливни также говорила о подозрениях в отношении приближенных премьер-министра Нетаниягу. "Он не может больше считаться высшим авторитетом в области безопасности", - сказала она. Она поблагодарила Ицхака Герцога за совместную работу.

Ицхак Герцог, сохранивший за собой пост главы парламентской оппозиции, воздержаться от выступления на этом заседании.

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