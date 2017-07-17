"Дело субмарин": бизнесмену Мики Ганору может быть предоставлен статус госсвидетеля

В понедельник, 17 июля, израильские СМИ сообщили, что бизнесмен Мики Ганор, выступавший посредником между Израилем и ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, ведет переговоры о предоставлении ему статуса государственного свидетеля. Об этом сообщили сайты Ynet, Nana10, Walla News, "Мако".

По информации, опубликованной в вышеперечисленных источниках, на фоне этих переговоров адвокат Нати Самхони, представлявший интересы Гнора, отказался от дальнейшей работы с ним.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок задержания Мики Ганора до четверга, 20 июля. И, как пишет сайт Ynet, в полиции надеются, что до этого времени удастся заключить с ним сделку.

Вместе с тем, пресс-служба полиции отказывается комментировать информацию о переговорах с одним из центральных подозреваемых по "делу 3000".

Мики Ганор подозревается в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре.