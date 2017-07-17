Продолжаются военные учения около границ сектора Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля уведомляет о продолжении плановых учений около границ с сектором Газы.

В понедельник, 17 июля, начинаются учения в Ашкелоне и окрестностях, которые продлятся до среды.

Кроме того, в течение сегодняшнего дня учения будут проводиться в непосредственной близости от границы с Газой.

Ранее сообщалось о военных учениях около границ сектора Газы 10 и 12 июля. При этом ЦАХАЛ подчеркивал, что речь идет о плановых учениях, необходимость которых не продиктована оперативной обстановкой.