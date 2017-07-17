Первая группа евреев после теракта поднялась на Храмовую гору

Утром в понедельник, 17 июля, впервые после теракта, совершенного арабами в минувшую пятницу, группа евреев поднялась на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.

В первый раз за многие годы евреи прошли на Храмовую гору без сопровождения представителей иерусалимского Исламского совета (Вакф).

Группу сопровождали полицейские и бойцы пограничной службы.

О каких-либо инцидентах за время посещения этой группой Храмовой горы не сообщалось.

Решение о закрытии комплекса Храмовой горы было принято в пятницу, 14 июля, после того, как там был совершен теракт, унесший жизни двоих офицеров пограничной полиции. Впервые за многие годы также была отменена пятничная молитва на Храмовой горе.

16 июля, после установки рамочных металлодетекторов, сотням мусульман разрешили пройти к мечети Аль-Акса. Допуск евреев на Храмовую гору был отложен из-за возражений со стороны Вакфа.

Теракт на Храмовой горе. 14 июля 2017 года

Около 7 утра трое террористов открыли огонь по сотрудникам пограничной службы, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

В результате теракта трое сотрудников израильской полиции и пограничной службы получили огнестрельные ранения. Двое из них, прапорщик Хаиль Сатауи (30) и прапорщик Камиль Шанан (22), скончались. Оба погибших были друзами.

Этот теракт совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм, которые были не только родственниками, но и полными тезками. Все трое, по документам, носили имя Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет. Полные имена ликвидированных террористов: Мухаммад Ахмад Мухаммад Джабарин, Мухаммад Хамад Абд аль-Латиф Джабарин и Мухаммад Ахмад Мафаль Джабарин.

ХАМАС не взял на себя ответственность за этот теракт, утверждая, что трое нападавших были активистами северного крыла "Исламского движения" и мстили евреям за "осквернение мечети Аль-Акса".