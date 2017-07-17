Разрешено к публикации: в результате ДТП на юге Израиля погиб офицер ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что в результате ДТП на 232-м шоссе погиб офицер ЦАХАЛа. Расследованием обстоятельств аварии занимается военная полиция.

Авария произошла во второй половине дня 17 июля. Недалеко от сектора Газы произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель автобуса получил травмы средней тяжести, еще два пассажира автобуса пострадали легко.

Ранее в Западной Галилее произошла авария, в результате которой погибли 6-летний ребенок и его отец. И еще четыре человека получили травмы, в том числе, 12-летняя сестра мальчика и его мать.

За последние семь дней это вторая дорожная авария, в результате которой гибнут военнослужащие. 13 июля возле Эйлата военный грузовик скатился с обрыва. Погибли солдат срочной службы и резервист.





