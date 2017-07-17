Конфискованы деньги, переданные ХАМАСом семье убийцы израильского полицейского

В ночь на понедельник, 17 июля, в деревне Идна (к западу от Хеврона) военные и сотрудники ШАБАКа конфисковали около 2 тысяч шекелей при обыске в доме семьи террориста, выпущенного на свободу в рамках "сделки Шалита" и позже совершившего теракт. По сведениям спецслужб, эти деньги были получены от ХАМАСа.

Речь идет о семье Мухаммада Ахмада Нимара, который 14 апреля 2014 года, в день начала празднования Песаха, около Хеврона обстрелял израильский автомобиль. В результате этого нападения был убит подполковник полиции Барух Мизрахи, его беременная жена и 9-летний сын получили ранения.

Террорист, проживавший в деревне Идна, был арестован. После чего его семья стала получать финансовую помощь от ХАМАСа.