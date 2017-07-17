В попытке завладеть имуществом пожилой женщины в Иерусалиме подозревается "серийный вдовец" Шимон Купер

Разрешено для публикации имя заключенного, который подозревается в попытке завладеть имуществом одинокой 94-летней женщины в Иерусалиме. Это Шимон Купер, отбывающий два пожизненных срока за убийство своих двух жен. В понедельник, 17 июля, мировой суд в Иерусалиме продлил ему арест на 8 дней.

Расследование началось несколько месяцев назад, когда пожилая женщина получила письмо о том, что все ее имущество и деньги перейдут Куперу и его подруге, которая работала у нее сиделкой.

В ходе расследования выяснилось, что во время работы у пожилой женщины сиделка установила с ней близкие отношения. Она рассказала про своего друга, однако, сказала, что он находится в США. Сам заключенный также общался с этой пожилой женщиной по телефону.

Однако, по версии следствия, пара делала это для того, чтобы пожилая женщина переоформила на них свое имущество. В камере Купера был проведен обыск. Его подруга была задержана, и ее квартиру в Иерусалиме также обыскали.

Пару подозревают в попытке завладеть имуществом пожилой женщины, мошенничестве, использовании поддельных документов и сговоре с целью совершения преступления.

В июле 2016 года окружной суд в Лоде приговорил Шимона Купера, признанного виновным в убийстве двух жен, к двумя пожизненным заключениям. Кроме того, суд обязал Купера выплатить по 258 тысяч шекелей семьям каждой из погибших.

Напомним, что семь лет назад, через год после того, как Купер овдовел во второй раз, в программе "Увда", специализирующейся на проведении собственных расследований, был показан сюжет, посвященный загадочной смерти двух его жен. Орит покончила с собой в декабре 1994 года, а Дженни скончалась от сердечного приступа в августе 2009 года. В программе не было прямых указаний на то, что женщины были убиты, однако Шимон Купер заявил, что авторы программы, по сути, обвинили его в двойном убийстве, и подал на программу и на продюсерскую компанию в суд за клевету.

30 октября 2012 года Купер был задержан полицией по подозрению в двойном убийстве.