Мики Леви о нападении на Храмовой горе: "Террористов надо уничтожать"

В понедельник, 17 июля, депутат Кнессета Мики Леви ("Еш Атид") прокомментировал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il последние события на Храмовой горе и вокруг нее. Мики Леви, генерал-майор полиции в отставке, с 2000 по 2003 год занимал пост главы иерусалимского округа.

"В минувшую пятницу был совершен тяжкий теракт, аналогичного которому мы не знали в прошлом. Трое террористов застали врасплох силы безопасности на Храмовой горе и убили двух полицейских. Это беспрецедентное происшествие. По моему мнению, террористы длительное время готовились к совершению нападения, причем я говорю не только о сборе информации и непосредственной подготовке, но и о том, что касается идеологии, стоящей за этим актом. Я считаю, что они черпали "вдохновение" из идеологии салафитских радикальных организаций. Нет другого объяснения тому, что произошло", – сказал Мики Леви.

Он добавил: "Не стоит отрицать очевидного: террористам удалось добиться желаемого результата: мы потеряли двух полицейских. Но я хочу добавить важное: террористы, намеревающиеся совершить нападение на израильских граждан или сотрудников сил безопасности, должны знать, что они не выйдут оттуда живыми. Мы видели на кадрах видеосъемки, как один из террористов, притворявшийся мертвым, встает и пытается напасть вновь. Террористов надо уничтожать, а не нейтрализовывать. Такого мнения я придерживался всегда, в том числе, когда был начальником иерусалимского округа".

Отвечая на вопрос о том, как оружие могло оказаться на территории Храмовой горы, Мики Леви ответил: "Я предлагаю дождаться окончания расследования. Возможно террористы получили помощь от тех, кто постоянно находится на Храмовой горе, возможно оружие было доставлено по крышам домов. Западная часть Храмовой горы граничит с жилыми домами, и архитектура Старого города такова, что по крышам можно пересечь его весь. Возможны и дополнительные варианты, о которых мне не хотелось бы говорить публично".

Депутат Леви отказался отвечать на вопрос. можно ли назвать случившееся провалом. "Налицо очевидный факт: убиты двое полицейских. Этого достаточно, чтобы назвать случившееся тяжким происшествием. Все остальное выяснится при расследовании, которое будут проводить и Иерусалимский округ полиции во главе с генерал-майором Йорамом А-Леви, и общая служба безопасности (ШАБАК). В целом же, могу только напомнить одну азбучную истину: нет стопроцентного успеха в предотвращении терактов, нет стопроцентно точных данных разведки, нет герметичной безопасности", – отметил он.

Мики Леви признал действия правительства в дни после теракта "взвешенными и правильными". "Такие события легко могут выйти из-под контроля и привести к кровопролитию, и взвешенные действия Израиля предотвращают такой сценарий", – сказал он.

Вместе с тем Леви подверг критике решение установить металлодетекторы на входе на территорию Храмовой горы. "Это красиво звучит, это удобно с политической точки зрения, но как профессионал я категорически не согласен с таким подходом. Как и предложение сделать район Шхемских ворот стерильной зоной, эта идея мне кажется несерьезной. Нельзя пропустить через металлодетектор 150.000 человек, которые приходят молиться. Это можно практиковать в обычные дни, когда нет массовых молитв. Тогда металлодетектор действительно может быть эффективен. В дни массового скопления людей, таким способом можно проверять выборочно тех, кто вызовут подозрения. Это практикуется в Саудовской Аравии, в Ватикане, это вполне может практиковаться и здесь", – сказал бывший глава иерусалимского округа полиции.

По мнению Мики Леви, противостояние попыткам совершить теракт на Храмовой горе должно основываться на двух составляющих: разведке и визуальном наблюдении. "Разведка, которая никогда не дает стопроцентного результата, является главным средством борьбы с террором, но и внимательный досмотр тех, кто приходит молиться на горе, крайне важен. Если человек вызывает подозрения, его необходимо обыскать, провести через металлодетектор. Именно для этого существуют технические средства, а не для тотального досмотра 150.000 человек", – отметил наш собеседник. Он добавил, что будучи главой иерусалимского округа полиции, распорядился установить металлодетекторы возле Магрибских ворот. "Каждый кто хотел подняться на гору, проходил через него. Это было в обычные дни, не в дни массового скопления людей", – подчеркнул он.

Мики Леви напомнил, что Израиль тесно сотрудничает с мусульманским ВАКФом и координирует шаги по обеспечению безопасности на Храмовой горе. "ВАКФ представляет правительство Иордании, у которого есть свои интересы на Храмовой горе, зачастую совпадающие с интересами Израиля. Управляющий ВАКФом – иорданец, и сотрудничество, безусловно, существует. Однако, если возникает подозрение, что служащие ВАКФа причастны к подстрекательствам, их тоже можно задерживать. Мы это делали в начале 2000-х годов. Но важно помнить, что координация деятельности осуществляется именно с Иорданией. Нет никакой координации происходящего на Храмовой горе с Палестинской автономией", – заявил депутат.

По мнению Мики Леви, Израиль должен сохранять статус-кво на Храмовой горе и в Старом городе в целом. "Статус-кво существует и в Храме гроба Господня. Израиль взял на себя ответственность за происходящее там, и ничего не меняет. Что же касается Храмовой горы, то я надеюсь, что когда-нибудь на палестинской стороне поймут, что еврейский народ связан с Храмовой горой уже более 3.000 лет, что под мечетями лежат руины Второго храма. Когда вторая сторона признает эти факты. мы сможем вести переговоры, в ходе которых будет обсуждаться и предоставление евреям права молиться на Храмовой горе", – считает Леви.





