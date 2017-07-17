Возле Львиных ворот в Иерусалиме вспыхнули арабские беспорядки

С наступлением темноты возле Львиных ворот в Старом городе Иерусалима и на Храмовой горе вспыхнули беспорядки, в которых приняли участие израильские арабы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что волнения начались после вечерней молитвы на Храмовой горе с участием муфтия Иерусалима шейха Мухаммеда Хусейна. Мусульмане требовали убрать рамочные металлодетекторы, которые были установлены перед входом на Храмовую гору после теракта.

Пресс-служба полиции сообщила, что несколько десятков человек вступили в противостояние с сотрудниками полиции и пограничниками, бросая в них камни и пустые бутылки. Несколько человек перекрыли движение на улице Маале Мота Гур.

Полиция применила спецсредства для разгона демонстраций. Согласно арабским источникам, полиция применила резиновые пули. Однако в полиции Израиля подчеркивают, что в стенах Старого города резиновые пули не используются.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в результате столкновений с полицией в Иерусалиме пострадали не менее пяти "палестинцев". Среди раненых - палестинский политик Мустафа Баргути.

По данным радиостанции "Кан Бет", полиция оттеснила участников беспорядков на улицу Дерех Иерихон. Согласно этому источнику, в районе Львиных ворот сохраняется напряженная обстановка.

Информация уточняется.

Теракт на Храмовой горе. 14 июля 2017 года

Около 7 утра трое террористов открыли огонь по сотрудникам пограничной службы, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

В результате теракта трое сотрудников израильской полиции и пограничной службы получили огнестрельные ранения. Двое из них, прапорщик Хаиль Сатауи (30) и прапорщик Камиль Шанан (22), скончались. Оба погибших были друзами.

Этот теракт совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм, которые были не только родственниками, но и полными тезками. Все трое, по документам, носили имя Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет. Полные имена ликвидированных террористов: Мухаммад Ахмад Мухаммад Джабарин, Мухаммад Хамад Абд аль-Латиф Джабарин и Мухаммад Ахмад Мафаль Джабарин.

ХАМАС не взял на себя ответственность за этот теракт, утверждая, что трое нападавших были активистами северного крыла "Исламского движения" и мстили евреям за "осквернение мечети Аль-Акса".





