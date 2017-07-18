Судебные исполнители взялись за араба, совершившего теракт в иерусалимском автобусе

По информации сайта Nana10, Управление судебных исполнителей потребовало от террориста, совершившего теракт в иерусалимском автобусе в 2015 году, покрыть долг в размере одного миллиона шекелей. Из этой суммы будут выплачены компенсации семьям погибших и раненым.

Теракт был совершен 13 октября 2015 года. Абу Ганем, житель деревни Джабль Мукабр, вместе с сообщником, чтобы "отомстить за оккупацию мечети Аль-Акса" и "убийство поселенцами арабских детей", вооружившись пистолетом и ножом вошли в автобус 68-го маршрута на углу улиц Олей а-Гардом и Баразани в Иерусалиме.

Абу Ганем открыл огонь из пистолета, а его сообщник наносил пассажирам удары ножом. Водитель автобуса остановил машину и открыл двери, однако один из террористов блокировал выход. Полицейские и сотрудники пограничной полиции (МАГАВ) прибыли на место теракта. Билаль Абу Ганем был ранен и задержан, а его сообщник ликвидирован.

В результате теракта погибли два человека – 51-летний Алон (Андрей) Говберг и 78-летний Хаим Хавив. 76-летний Ричард Лэйкин получил тяжелые ранения, и скончался 27 октября.

Абу Ганем был приговорен к трем пожизненным заключениям и еще к 60 годам тюрьмы. Суд также обязал террориста выплатить семьям погибших компенсацию в размере 250 тысяч шекелей, семьям раненых – 150 тысяч, а водителю автобуса 100 тысяч шекелей.





