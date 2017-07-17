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В Израиле

Полиция задержала жителя Петах-Тиквы по подозрению в педофилии

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:24 блог версия для печати фото
Полиция задержала жителя Петах-Тиквы, намеревавшегося вступить в сексуальную связь с несовершеннолетними

Полиция задержала 41-летнего жителя Петах-Тиквы, который пытался установить контакты с несовершеннолетними. Правоохранительные органы подозревают, что целью задержанного было вступление половую связь с лицами, не достигшими совершеннолетия, сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемый отправил в социальной сети сообщение 16-летнему подростку с предложением вступить с ним в сексуальные отношения. Общаясь со взрослым мужчиной в интернете, подросток пришел к выводу, что его собеседник ошибся и считает, что с ним беседует 14-летняя девушка. Юноша обратился в полицию.

Подозреваемому была назначена встреча в парке в Петах-Тикве. Он ожидал увидеть там "несовершеннолетнюю" и ее подругу. Однако вместо этого его ожидали сотрудницы полиции.

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