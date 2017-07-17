Прогноз погоды на 17 июля: солнечно и очень жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 17 июля, температура воздуха будет немного ниже, чем вчера, но выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Солнечно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 22-34 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 23-31, в Эйлате – 28-44. В Беэр-Шеве – 21-38, в Мицпе-Рамоне – 21-36, на побережье Мертвого моря – 29-42, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 22-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-42, на Голанских высотах – 21-38.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В понедельник-среду жара постепенно немного спадет. В четверг температура опустится до среднесезонной.