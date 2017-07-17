17 июля 2017 г.
последняя новость: 14:19
Умер знаменитый актер
Галкин показал ноги жены
От старения спасет один крем
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:19 Десятиклассники смогут в школах сдать теоретический экзамен на водительские права
13:52 Мики Леви о нападении на Храмовой горе: "Террористов надо уничтожать"
13:37 ДТП в Западной Галилее, семь пострадавших
13:16 Жители арабских кварталов Иерусалима подозреваются в мошенничестве
13:07 Рабочий получил травмы средней степени тяжести после падения с высоты в Бней-Браке
11:10 Эльор Азария будет помещен под домашний арест до принятия решения по его апелляции
10:26 Подозрение: заключенный пытался завладеть имуществом одинокой 94-летней женщины
10:08 Полиция задержала жителя Петах-Тиквы по подозрению в педофилии
08:22 Первая группа евреев после теракта поднялась на Храмовую гору
07:03 Конфискованы деньги, переданные ХАМАСом семье убийцы израильского полицейского
В Израиле

Жители арабских кварталов Иерусалима подозреваются в мошенничестве

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Жители арабской части Иерусалима подозреваются в мошенничестве

Полиция арестовала 41-летнего жителя иерусалимского квартала Сильван по подозрению в том, что он фиктивно трудоустроил 10 работников, которые получали зарплату и при этом не работали. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Речь идет о компании, которая предоставляет услуги в сфере уборки и содержания помещений в общественном секторе, включая образовательные учреждения.

В общей сложности фиктивным сотрудникам было выплачено более 1 миллиона шекелей. За них также делались отчисления в пенсионные фонды. Сами работники значительную часть от своих зарплат переводили подозреваемому.

Всего по этому делу были задержаны 11 жителей арабских кварталов Иерусалима. В ходе обысков, проведенным в их домах, были изъяты наличные деньги и фальшивые расчетные листы по заработной плате.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июля 2017 г.
Подозрение: заключенный пытался завладеть имуществом одинокой 94-летней женщины
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
Полиция просит помощи населения в опознании подозреваемого в мошенничестве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 июня 2017 г.
Мошенники использовали компанию "Эль-Аль" для обмана пользователей Facebook
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2017 г.
Житель Палестинской автономии подозревается в обмане кредитной компании на сотни тысяч шекелей







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017