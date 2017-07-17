Жители арабских кварталов Иерусалима подозреваются в мошенничестве

Полиция арестовала 41-летнего жителя иерусалимского квартала Сильван по подозрению в том, что он фиктивно трудоустроил 10 работников, которые получали зарплату и при этом не работали. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает пресс-служба полиции.

Речь идет о компании, которая предоставляет услуги в сфере уборки и содержания помещений в общественном секторе, включая образовательные учреждения.

В общей сложности фиктивным сотрудникам было выплачено более 1 миллиона шекелей. За них также делались отчисления в пенсионные фонды. Сами работники значительную часть от своих зарплат переводили подозреваемому.

Всего по этому делу были задержаны 11 жителей арабских кварталов Иерусалима. В ходе обысков, проведенным в их домах, были изъяты наличные деньги и фальшивые расчетные листы по заработной плате.