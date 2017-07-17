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Подозрение: заключенный пытался завладеть имуществом одинокой 94-летней женщины

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 11:14 блог версия для печати фото
Подозрение: заключенный пытался завладеть имуществом одинокой 94-летней женщины

Заключенный, отбывающий два пожизненных срока, в воскресенье, 16 июля, был арестован в тюрьме по подозрению в том, что он пытался завладеть имуществом 94-летней одинокой женщины. В этом ему помогала его подруга, работавшая сиделкой.

Расследование началось несколько месяцев назад, когда пожилая женщина получила письмо о том, что все ее имущество и деньги перейдут сиделке и заключенному.

В ходе расследования выяснилось, что во время работы у пожилой женщины сиделка установила с ней близкие отношения. Она рассказала про своего друга, однако, сказала, что он находится в США. Сам заключенный также общался с этой пожилой женщиной по телефону.

Однако, по версии следствия, пара делала это для того, чтобы пожилая женщина переоформила на них свое имущество. В камере заключенного был проведен обыск. Его подруга была задержана, и ее квартиру в Иерусалиме также обыскали.

Пару подозревают в попытке завладеть имуществом пожилой женщины, мошенничестве, использовании поддельных документов и сговоре с целью совершения преступления.

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