В комнате общежития университета Тель-Авива обнаружены флаг НФОП и портрет Насраллы

После многочисленных жалоб от студентов на шум в одной из комнат университетского общежития, администратор отправился поговорить с нарушителями. Однако, зайдя в комнату, где, как он полагал проживают студенты, администратор увидел на стенах фотографии террористов, постеры и флаг НФОП.

О своей находке администратор сообщил в правоохранительные органы.

Пресс-служба полиции сообщает, что в общежитии проживал 26-летний мужчина, житель одного из населенных пунктов на севере Израиля. Мужчина не учится в университете и комнату в общежитии занимал незаконно. Он подозревается в нарушении общественного порядка, в хранении запрещенных материалов и участии в незаконной организации.