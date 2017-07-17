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В Израиле

В комнате общежития университета Тель-Авива обнаружены флаг НФОП и портрет Насраллы

время публикации: 22:28 | последнее обновление: 22:28 блог версия для печати

После многочисленных жалоб от студентов на шум в одной из комнат университетского общежития, администратор отправился поговорить с нарушителями. Однако, зайдя в комнату, где, как он полагал проживают студенты, администратор увидел на стенах фотографии террористов, постеры и флаг НФОП.

О своей находке администратор сообщил в правоохранительные органы.

Пресс-служба полиции сообщает, что в общежитии проживал 26-летний мужчина, житель одного из населенных пунктов на севере Израиля. Мужчина не учится в университете и комнату в общежитии занимал незаконно. Он подозревается в нарушении общественного порядка, в хранении запрещенных материалов и участии в незаконной организации.

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