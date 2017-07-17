В Цфате обнаружен человеческий череп

В понедельник, 17 июля, недалеко от кладбища в Цфате был обнаружен человеческий череп. К месту, где была сделана страшная находка, прибыли крупные силы полиции и криминалисты.

Позднее пресс-служба полиции сообщила, что обнаруженный череп, по всей видимости, использовался в учебных целях медицинским факультетом. Нет подозрений на убийство.

Тем не менее, следственные органы продолжают расследование причин, по которым череп оказался выброшенным на улицу. Согласно существующим правилам, организация, получившая по завещанию тело умершего для проведения научных экспериментов, по завершении работ обязана либо захоронить тело, либо передать его для захоронения родственникам.