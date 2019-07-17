Снимки Барака около особняка Эпштейна. Экс-премьер угрожает иском

Во вторник, 16 июля, британское издание Daily Mail опубликовало фотографию мужчины, похожего на Эхуда Барака. Лицо мужчины скрывает шарф. В материале утверждалось, что лидер партии "Исраэль демократит" был сфотографирован у входа в дом американского миллиардера Джеффри Эпштейна, которого в прошлом признали виновным в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и которого неделю назад вновь задержали по подозрению в торговле людьми.

В публикации также утверждалось, что Эхуд Барак находился на вечеринке, на которую были приглашены "девочки".

В статье Daily Mail говорилось, что фотография была сделана в январе 2016 года, когда американский миллиардер устроил вечеринку по случаю своего возвращения из зарубежной поездки.

Джеффри Эпштейн был партнером Эхуда Барака по инвестициям в старт-ап.

Днем ранее Эхуд Барак дал интервью американскому изданию The Daily Beast, в котором заявил, что за всю свою жизнь встречался с Эпштейном, возможно, раз десять, и никогда не принимал участие в "вечеринках с девочками".

Комментируя публикацию в Daily Mail, Эхуд Барак заявил: "Я с отвращением отвергаю мерзкие намеки, опубликованные этим изданием. Я действительно был в доме Эпштейна, но никогда не принимал участия в вечеринках или мероприятиях того характера, на который намекает издание. Я советую редакторам Daily Mail и всем, кто помогал им, достать кредитные карточки, так как большой иск уже готовится".

Из пресс-службы "Исраэль демократит" сообщили, что в 20:00 17 июля Барак сделает заявление по поводу этих публикаций. Оно будет сделано на партийном мероприятии в Тель-Авиве.

На своей странице в Twitter Эхуд Барак опубликовал фотографию, на которой его лицо закрыто капюшоном куртки, "признавшись", что всегда закрывает лицо, "не только в Нью-Йорке, но и в любой точке мира", когда холодно. "До сегодняшнего дня я не думал, что это повод для газетного материала", – написал он.





