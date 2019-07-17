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17 июля 2019 г.
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В Израиле

Беннет: "Не обязуюсь рекомендовать Нетаниягу на пост главы правительства"

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Беннет: "Не обязуюсь рекомендовать Нетаниягу на пост главы правительства"
Беннет: "Не обязуюсь рекомендовать Нетаниягу на пост главы правительства"
Беннет: "Не обязуюсь рекомендовать Нетаниягу на пост главы правительства"

В среду, 17 июля, глава партии "А-Ямин а-Хадаш" Нафтали Беннет дал первое после выборов интервью. В эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Беннет заявил, что не обязуется после выборов рекомендовать Биньямина Нетаниягу на пост главы правительства.

"Я порекомендую кандидата от правого лагеря, имеющего наибольшие шансы сформировать правительство", - заявил Беннет.

Он пояснил, что Нетаниягу не сумел сформировать коалицию, что повлекло за собой повторные выборы. "Я не допущу третьих выборов меньше чем за год", - заявил Нафтали Беннет.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством полномочия формировать коалицию могут быть переданы любому депутату Кнессета. Таким образом, Беннет может порекомендовать любого кандидата от правых партий, например, Гидеона Саара, Юлия Эдельштейна или кого-либо еще.

Говоря о дальнейших шагах бывшего министра юстиции Айелет Шакед, Беннет заявил, что она примет решение в ближайшие дни, и по его мнению, они вновь будут баллотироваться вместе. Он также добавил, что опасается союза с "Ихуд мифлагот а-Ямин" из-за возможной потери голосов светских избирателей.



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