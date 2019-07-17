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В Израиле

Метеорологи подвели итоги дня: самый жаркий шарав за всю историю Израиля

время публикации: 20:59 | последнее обновление: 21:29 блог версия для печати фото
Метеорологи подвели итоги дня: самый жаркий шарав за всю историю Израиля
Метеорологи подвели итоги дня: самый жаркий шарав за всю историю Израиля
Метеорологи подвели итоги дня: самый жаркий шарав за всю историю Израиля

Вечером в среду, 17 июля, метеослужба Израиля подвела итоги дня, подтвердив ощущения многих израильтян: сегодня было не просто жарко, а очень жарко. В районе Содома была зарегистрирована самая высокая температура - 49,9 градусов по Цельсию, что является температурным рекордом с июня 1942 года. (Метеорологи отмечают, что 77 лет назад в Тират-Цви было 54 градуса).

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Метеорологи отмечают, что шарав не является типичным явлением для июля, при этом сухая и жаркая погода наблюдалась по всей стране. На Прибрежной равнине, в округе Шфела, воздух прогревался до 40-42 градусов. На севере Негева, в низинах на севере Израиля - от 37 до 39 градусов, на возвышенностях - 34-36 градусов.

В Иорданской долине было около 43 градусов, а в некоторых местах температура поднималась до 47, в мошаве Хацева было 48,5 градусов.

При высокой температуре влажность воздуха даже в прибрежных районах составляла не более 25%.

Метеорологи отмечают, что в течение дня было зарегистрировано еще несколько рекордов. Станция в Хацеве, основанная в 1988 году, впервые зарегистрировала температуру 48,5 градуса.

Температурный рекорд для этого времени года был установлен в районе Прибрежной равнины и округа Шфела. Температура превысила предыдущий рекорд на 1-1,5 градуса.

Сухая и жаркая погода привела к пожарам по всему Израилю. Была объявлена полная мобилизация сотрудников и добровольцев пожарной охраны. Около трех тысяч человек были эвакуированы из своих домов только в районе Бейт-Шемеша. Один из самых сильных пожаров произошел в поселке Адерет.

По данным пожарной службы, в результате пожаров сгорели 15 домов. В Иерусалиме, на парковке возле Технологического парка, сгорели 10 автомобилей.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в течение дня парамедики оказали помощь приблизительно 150 израильтянам, пострадавшим от жары. Кроме того, была оказана помощь семи гражданам, пострадавшим в результате полевых и лесных пожаров.

МАДА отмечает, что почти все нуждавшиеся в медицинской помощи пострадали легко от тепловых ударов, обезвоживания или вдыхания дыма. Один восьмилетний мальчик из бедуинского города Рахат, получивший тепловой удар, был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Электрическая компания также сообщила, что израильтяне побили рекорд потребления электричества. Около полудня уровень потребления электроэнергии составил 13.410 мегаватт. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2019 года, когда было потреблено 13.058 мегаватт.



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