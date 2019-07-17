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В Израиле

Израильские старшеклассники задержаны на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании

время публикации: 17 июля 2019 г., 17:39 | последнее обновление: 17 июля 2019 г., 22:05 блог версия для печати фото
"Решет Бет": израильские старшеклассники задержаны на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании
"Решет Бет": израильские старшеклассники задержаны на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании
"Решет Бет": израильские старшеклассники задержаны на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании

Радиостанция "Кан Бет" сообщила новые подробности ареста группы израильских подростков на Кипре.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что на курорте Айя Напа были задержаны 12 граждан Израиля по подозрению в изнасиловании 19-летней туристки из Великобритании.

"Решет Бет" передала, что всем задержанным израильтянам 16-17 лет. Многие из них не говорят по английски. В отделение полиции, где допрашивают подростков, приглашена в качестве переводчика гражданка Израиля, проживающая на Кипре. Интересы подростков также представляет израильский адвокат, длительное время проживающий за границей.

По информации "Решет Бет", полицию вызвала пострадавшая. По ее словам, она подверглась групповому изнасилованию в отеле. Девушка прошла медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт изнасилования.

Несколько задержанных подростков утверждают, что не имели отношение к происшествию. На время, когда произошло изнасилование, у них имеется алиби.

Вместе с тем, в сообщении израильской радиостанции отмечалось, что правоохранительные органы Кипра отнеслись серьезно к происшествию. Расследованием этого дела занимается не местная полиция, а центральное отделение полиции Кипра. Телеканал "Кан-11" передал, что подростки находятся в Лимассоле, их поместили в отделение предварительного заключения, предназначенное для несовершеннолетних.

В четверг, 18 июля, задержанные будут доставлены в суд для продления срока задержания.

Консул Израиля в Никосии следит за ходом расследования. Информация об аресте подростков и о характере подозрений в их адрес передана родителям.

Адвокат, представляющий израильтян, сообщил журналистам, что он встречался и разговаривал с подростками, те держатся хорошо. По словам адвоката, родители нескольких подростков находятся по дороге из Израиля на Кипр.

Израильтянин, отдыхавший в той же гостинице, что и задержанные, рассказал сайту "Мако", что поздно вечером товарищи пострадавшей девушки устроили погром в гостинице. Они стучались в номера израильтян, а когда им открывали дверь, набрасывались с кулаками. Юноша при этом объяснял происходящее высоким уровнем антисемитизма на Кипре.

Вместе с тем 13-й канал ИТВ передал, что пострадавшая сообщила следователям, что была готова к сексу с тремя израильтянами, с которыми она была знакома, но не собиралась спать с их друзьями.



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// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2019 г.
На Кипре арестованы 12 израильтян, подозреваемых в групповом изнасиловании





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