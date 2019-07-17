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В Израиле

Пресечено финансирование боевиков ХАМАСа, осуществлявшееся из Газы

время публикации: 15:14 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Пресечено финансирование боевиков ХАМАСа, осуществлявшееся из Газы
Пресечено финансирование боевиков ХАМАСа, осуществлявшееся из Газы
Пресечено финансирование боевиков ХАМАСа, осуществлявшееся из Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала информацию о том, что военными совместно с общей службой безопасности (ШАБАК) накануне была проведена операция по пресечению финансирования террора.

В ходе операции были установлены пути перевода средств из сектора Газы в Рамаллу, осуществлявшегося активистами террористической организации ХАМАС.

Передачу денег проводили с помощью туристической фирмы "Аль-Харамайн", которой владеют братья Хани и Фарас Бальбиси. В процесс был также вовлечен предприниматель Мухаммад Суэйси, у которого есть обменные пункты в Газе.

Данная сеть использовала метод перевода денег путем взаимозачета долгов между несколькими независимыми обменными пунктами, без регистрации в банковских системах. Через эту сеть осуществлялись выплаты "зарплаты" боевикам ХАМАСа.

Военные и спецслужбы задержали в Иудее и Самарии троих подозреваемых в причастности к деятельности этой сети: Ибрагима Масафара из деревни Зара ан-Нубани, активиста ХАМАСа, ранее отбывавшего срок за террористическую деятельность; его брата Халида Масафара из той же деревни, активиста ХАМАСа; Мухаммада Абу Салима из деревни Рантиси, активиста ХАМАСа и бывшего заключенного.



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