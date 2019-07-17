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В Израиле

Опрос "Мидгам": НДИ продолжает усиливаться, судьба будущей коалиции в руках Либермана

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото
Опрос "Мидгам": НДИ продолжает усиливаться, судьба будущей коалиции в руках Либермана
Авигдор Либерман
Биньямин Нетаниягу

Вечером во вторник, 16 июля, телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам".

По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 22-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 31 мандат, став крупнейшей фракцией парламента. "Кахоль Лаван" набрал бы 30 мандатов, а Объединенный арабский список – 11. НДИ продолжает усиливаться и впервые за долгое время набирает двузначное число мандатов – 10. "Яадут а-Тора" набирает 8, ШАС – 7, "Авода" – 6, "А-Ямин а-Хадаш" – 5, "Ихуд Мифлагот а-Ямин", МЕРЕЦ и "Исраэль демократит" балансируют на грани электорального барьера, набирая по 4 мандата. Партии "Зеут" и "Гешер" не проходят электоральный барьер.

В соответствии с этим опросом, блок "Ликуда" с ультраортодоксальными и правыми партиями без НДИ набирает лишь 55 мандатов. Левоцентристские партии без Объединенного арабского списка набирают 44 мандата.

Респондентам предложили также ответить на вопрос, как они проголосуют, если партии "Авода", МЕРЕЦ и "Исраэль демократит" объединятся в единый блок во главе с Амиром Перецом. В этом случае "Ликуд" по-прежнему набирает 31 мандат, "Кахоль Лаван" – 28, левоцентристский блок – 15 (на один мандат больше, чем сумма мандатов, получаемых этими партиями самостоятельно), Объединенный арабский список и НДИ – по 11, "Яадут а-Тора" – 8, ШАС – 7, А-Ямин а-Хадаш" – 5, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 4. При таком варианте "Зеут" и "Гешер" также не проходят электоральный барьер.

Соотношение сил между блоками практически не меняется. "Ликуд", правые и ультраортодоксальные партии набирают 55 мандатов, левоцентристские партии без Объединенного арабского списка набирают 43 мандата.

Еще один вариант, предложенный респондентам, это объединение "Ихуд Мифлагот а-Ямин", "Оцма Иегудит" и "А-Ямин а-Хадаш" при условии, что такой блок не включает "Зеут", а возглавляет его Айелет Шакед.

В этом случае крупнейшей фракцией Кнессета становится "Кахоль Лаван", набирающая 30 мандатов. "Ликуд" набирает 28, правый блок – 12, Объединенный арабский список – 11, НДИ – 10, "Яадут а-Тора" – 8, ШАС – 7, "Авода" – 6, МЕРЕЦ и "Исраэль демократит" – по 4 мандата.

И в этом опросе "Ликуд", ультраортодоксы и правые набирают 55 мандатов, левоцентристы без Объединенного арабского списка – 44.

Во всех вариантах, предложенных респондентам в этом опросе, судьба будущей коалиции зависит от НДИ.

40% респондентов заявили, что выбирая между Нетаниягу и Ганцем, они предпочтут видеть нынешнего главу правительства на посту премьер-министра. 28% предпочитают Бени Ганца, 20% – ни одного из них, а 10% не имеют мнения.



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