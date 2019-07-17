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17 июля 2019 г.
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В Израиле

Экстремальная жара привела к пожарам: полиция эвакуирует жителей и блокирует дороги

время публикации: 13:26 | последнее обновление: 15:17 блог версия для печати фото
Шавей-Шомрон,, 17 июля 2019 года
Шавей-Шомрон,, 17 июля 2019 года
Шавей-Шомрон,, 17 июля 2019 года
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Экстремально жаркая погода в Израиле привела к возникновению пожаров, часть которых угрожает жилым домам и целым населенным пунктам. Объявлена полная мобилизация сотрудников и добровольцев пожарной охраны.

В квартале Рамат-Пинкас в Ор-Йегуде уже горят пять жилых домов. Полиция и пожарные эвакуируют жителей домов, находящихся на пути огня.

Объявлена полная эвакуация жителей поселения Шавей-Шомрон, начата эвакуация жителей поселков Адерет и Роглит в районе Бейт-Шемеша.

В связи с пожарами перекрыты шоссе 40 между Нахалим и Беэрот Ицхак, шоссе 42 между перекрестком Ашдод и поселков Йешувей Гдерот, шоссе 461 между развязкой Месубим и Савьоном, шоссе 57 между перекрестком Бейт-Лид и Кфар-Йоной.

Крупные силы пожарной охраны действуют на возгораниях в районе перекрестка Чек-Пост в Хайфе и квартала Неве-Шаанан, блокируя продвижения огня к АЗС "Паз Хаваса" и домов Нешера.

В районе Хадеры горит лес Бартаа. Для тушения пожара в воздух подняты самолеты пожарной эскадрильи, готовится эвакуация населения Арары и Кацира. Эвакуированы жители примерно 200 домов. Полиция блокировала подъезды к опасным районам.

В районе Бейт-Шемеша к тушению пожара также привлечена авиация.

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