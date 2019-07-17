Необычно жаркая погода в Израиле: прогноз синоптиков, рекомендации медиков

С утра в среду, 17 июля, на всей территории Израиля установилась чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура превышает среднесезонную на 7-9 градусов, достигая почти 40 градусов по Цельсию в центральных и западных районах страны, 43-44 – в южных и северных районах, 44-47 – на востоке, в Иорданской долине, долине Мертвого моря и пустыне Арава.

Во второй половине дня жара спадет, повысится влажность, усилится ветер.

В эфире радиостанции "Кан Бет" синоптик Шарон Векслер сообщила, что жара начнет спадать примерно после полудня. К вечеру ожидается понижение температуры до среднесезонной.

Жарче в этом году было только 23-24 мая, во время самого изнурительного шарава последних трех лет, который сопровождался сильными лесными пожарами.

Пожарная служба Израиля приведена в состоянии повышенной готовности и настоятельно рекомендует воздерживаться 17 июля от разведения костров и проявлять крайнюю осторожность при обращении с огнем.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") опубликовала предупреждение о возможных сбоях в расписании, вплоть до возможности отмены рейсов, в связи с погодными условиями. Из-за сухой и жаркой погоды скорость движения поездов будет снижена. Специальные бригады ремонтников будут размещены вдоль железнодорожных веток для быстрого реагирования в случае возникновения проблем. В случае необходимости пассажирам будут раздаваться бутылки с водой.

Управление аэропортов также опубликовало предупреждение о возможных сбоях в графике полетов в связи с аномально жаркой погодой. Жара приводит к разреженности воздуха, что требует от самолетов большего времени разгона и больше мощности двигателей, чтобы взлететь.

Рекомендации медиков

Минздрав просит израильтян ответственно отнестись к своему здоровью, избегать длительного пребывания на солнце, физической активности, не забывать пить воду и, по возможности, находиться в кондиционированных помещениях. В рекомендациях минздрава указывается, что им, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам. На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и даже смерти малыша.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является утро.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.