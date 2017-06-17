17 июня 2017 г.
последняя новость: 17:24
Мать Галкина умерла в нищете
Умер Алексей Баталов
Состояние Анисиной ухудшилось
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:17 Задержаны подростки, подозреваемые в осквернении военного кладбища в Беэр-Шеве
17:12 Начался летний "сезон медуз" около израильского побережья Средиземного моря
14:34 В деревне Дир Абу Машаль проведена спецоперация
13:31 Мужчина в четвертый раз задержан за вождение в нетрезвом состоянии
12:54 В Раате неизвестные обстреляли завод по производству керамики
11:57 На шоссе №35 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей
10:55 ЦАХАЛ заявил, что "Исламское государство" не имеет отношения к теракту в Иерусалиме
10:25 У берегов Кинерета пропал 25-летний мужчина, полиция продолжает поиски
07:04 Попытка теракта около перекрестка Гуш Эцион, нападавший задержан
06:43 "Исламское государство" заявило об ответственности за теракт в Иерусалиме, ХАМАС опровергает
В Израиле

Начался летний "сезон медуз" около израильского побережья Средиземного моря

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Начался летний "сезон медуз" около израильского побережья Средиземного моря
Начался летний "сезон медуз" около израильского побережья Средиземного моря
Начался летний "сезон медуз" около израильского побережья Средиземного моря

Во второй половине июня заметно возросла концентрация медуз на всем протяжении восточного побережья Средиземного моря. В настоящее время медуз можно встретить практически на любом средиземноморском пляже Израиля.

Сайт meduzot.co.il публикует сообщения о медузах в прибрежных водах от Хайфы до Ашкелона.

Пока концентрация медуз такова, что они не сильно мешают купающимся. Но в ближайшее время медуз станет больше. По всей видимости, уже можно говорить о начале летнего "сезона медуз".

Речь идет, в основном, о медузах ропилемах и корнеротах. Как правило, их скопления около побережья Израиля появляются летом, но большие стаи этих медуз в этом году замечали и зимой, и в апреле. Как это отразится на длительности летнего "сезона медуз", специалисты предсказать затрудняются, но отмечают, что в последние годы, если скопления медуз наблюдались около побережья уже зимой-весной, то и летом "сезон медуз" длился долго, около полутора-двух месяцев.

В 2016 году летний "сезон медуз" был коротким – он длился примерно месяц, с середины июня до середины июля. Наиболее высокая концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря была отмечена за последнее десятилетие в 2011 году.

Меры предосторожности

Самыми распространенными в восточном Средиземноморье и в Эйлатском заливе являются довольно опасные медузы ропилемы и корнероты. Соприкосновение с щупальцами этих медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

Наиболее разумным поведением, если вы уже оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

Уже дома на чистую кожу можно нанести успокоительный препарат, например гель для успокоения кожи Life Professional, "Фенистил гель" – антигистаминное средство для успокоения зуда в месте ожога, крем Trolamine и др. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение 2 дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
Концентрация медуз около израильского побережья Средиземного моря сократилась







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 17 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017