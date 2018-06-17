Террористы из Шхема готовили взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве

В воскресенье, 17 июня, была разрешена к публикации информация о раскрытии ячейки ХАМАС в Шхеме, члены которой намеревались осуществить взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве. Теракты были предотвращены благодаря совместным действиям Общей службы безопасности (ШАБАК), армии и полиции.

Согласно данным спецслужб, террористическая ячейка ХАМАС появилась в Шхеме в октябре 2017 года и действовала более полугода. Боевики планировалипровести серию терактов с применением взрывных устройств, а также террористов-смертников в центрах крупных израильских городов, включая Тель-Авив и Иерусалим. Кроме того, боевики готовили нападения на израильтян с применением огнестрельного оружия в Самарии.

В апреле силовые службы Израиля провели антитеррористическую операцию, в ходе которой были задержаны более 20 боевиков, а также обнаружены взрывчатка и материалы, необходимые для производства взрывных устройств, и готовые к употреблению бомбы. Пресс-служба ЦАХАЛ, в частности, упоминает о бомбе весом в 10 кг, приводимой в действие с помощью мобильного телефона.

Известно, что большая часть задержанных состоят в рядах террористической группировки ХАМАС, многие них были судимы за террористическую деятельность, и, в том числе, за производство взрывчатки и "поясов смертников".

По данным спецслужб деятельность боевиков в Шхеме координировали 35-летний Матас Салам и 33-летний Фарас Забиди, которые также занимались вербовкой людей в террористическую сесть.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 17 июня в военный суд были поданы обвинительные заключения против двух боевиков. В ближайшие дни обвинения будут предъявлены другим членам ячейки.