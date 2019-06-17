После выступления Либермана против "харедим" вырос рейтинг НДИ. Итоги опроса NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Правительство чрезвычайного положения "без харедим"", проведенный после заявления лидера НДИ Авигдора Либермана о том, что после выборов в Кнессет 22-го созыва он будет добиваться создания правительства чрезвычайного положения без участия ультраортодоксальных партий.

В опросе, который проводился в течение одних суток (16-17 июня), приняли участие 7.600 респондентов (6.190 из них ответили на все 26 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса – 59% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). 16% относят себя к крайне правым, 15% – к центристам, 3,5% – к умеренно левым (левоцентристам), менее 1% – к крайне левым. 6% затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

Большинство опрошенных, 61%, считают, что после выборов в Кнессет 22-го созыва может быть создано правительство без ультраортодксальных партий. 26% в такую возможность не верят.

Подавляющее большинство, почти 76%, поддерживают идею Либермана о создании после выборов правительства чрезвычайного положения без участия ультраортодксальных партий. Около 20% эту идею не поддерживают.

Читателям было предложено ответить на вопрос: "Кого бы вы хотели видеть во главе такого правительства?" Можно было выбрать несколько вариантов из предложенных. Наибольшее число голосов получил Биньямин Нетаниягу – 34%. На втором месте оказался Авигдор Либерман – 31%. Далее следуют: Гидеон Саар – 19%, Яир Лапид – 11%, Бени Ганц – 11%, Юлий Эдельштейн – 9%, Исраэль Кац – 8%, Габи Ашкенази – 5%, Моше Яалон – 1%. 9% выбрали ответ "Я против создания такого правительства и не вижу политика, который мог бы его возглавить".

Участникам опроса было предложено выбрать наиболее приемлемый, на их взгляд, вариант ротации на посту главы правительства, если таковая потребуется. 45% заявили: "Я категорически против любой ротации на посту главы правительства". При этом 15% утроила бы ротация Нетаниягу-Либерман, 8,5% – Лапид-Либерман, 8% – Нетаниягу-Ганц, 6% – Ганц-Либерман, менее 3% – Нетаниягу-Лапид.

Подавляющее большинство, 73%, не согласны с заявлением "Ликуда" о том, что Либерман "готов навязать создание левого правительства". Только 19% опрошенных с этим заявлением согласны.

70% не согласны с прогнозом ШАС, что Либерман останется за бортом следующего правительства. Согласны – менее 14%.

Большинство, 53%, не согласны с тем, что необходимо создать правительство национального единства во главе с "Кахоль Лаван". Такой вариант устраивает только 28% опрошенных.

За кого намерены голосовать

87% респондентов определились с тем, за кого они будут голосовать на выборах в Кнессет 22-го созыва. От 6 до 10% еще не определились. Около 2% заявляют, что не будут голосовать.

При ответе на вопрос "За какую партию или блок вы намерены голосовать на выборах в Кнессет 22-го созыва?" впервые за многие годы партия "Наш дом Израиль" получила не просто наибольшее число, а большинство голосов – более 58% (на 10% больше, чем по итогам прошлого опроса, который проводился в конце мая). Блок "Ликуд" и "Кулану" – 17% (в конце мая было 25%). Блок "Кахоль Лаван" – 9% (несколько недель назад – 10%). Далее следуют блок "Ихуд Мифлагот а-Ямин" и партия "А-Ямин а-Хадаш", каждая из которых получает менее 2% голосов. Партия "Зеут" получает менее 1,5% голосов. Прочие партии и блоки получили менее 1% голосов наших читателей.

47% респондентов заявили, что до заявления Либермана собирались голосовать за НДИ и проголосуют за эту партию. 14% сказали, что не собирались голосовать за НДИ, но теперь отдадут свои голоса этой партии. Почти 3% сказали, что собирались голосовать за НДИ, но после заявления Либермана передумали. 30,5% сказали, что не голосовали за НДИ и не собираются за эту партию голосовать. Таким образом, судя по ответу на этот вопрос и общий вопрос о предвыборных предпочтениях, заявление Либермана положительно отразилось на рейтинге его партии на "русской улице".

В то же время, заявление Либермана, негативно отразилось на рейтинге "Ликуда". 18,5% заявили, что собирались голосовать за эту партию и проголосуют за нее. 3,5% сказали, что не собирались голосовать за "Ликуд", но теперь отдадут свои голоса партии Нетаниягу. 6% сказали, что планировали голосовать за "Ликуд", но теперь проголосуют за другую партию. 64% опрошенных не собирались и не будут голосовать за "Ликуд".

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют 16,2 мандата (из 120), при уровне голосования равной средней по Израилю. Эта оценка подтвердилась числом мандатов НДИ по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва: за НДИ голосовали 31% наших читателей, эта партия получила 5 мандатов (16,2х0,31=5,022). Таким образом, если бы выборы состоялись сейчас, то НДИ могла бы рассчитывать на 9 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей (16,2х0,58=9,396). Впрочем, напомним, что и после ухода Либермана с поста министра обороны из-за несогласия с действиями Нетаниягу в отношении Газы и ХАМАСа поддержка НДИ резко возросла, но позже, ближе к выборам она существенно снизилась.

Прогнозы

29% считают, что блок "Кахоль Лаван" сохранит единство до выборов в Кнессет 22-го созыва. 26% полагают, что этот блок распадется. Более 44% затруднились с прогнозом.

24% верят в то, что партии "Зеут" и "А-Ямин а-Хадаш" объединятся накануне выборов в Кнессет 22-го созыва. 16% полагают, что этого не произойдет. 60% затруднились с прогнозом.

40% считают, что арабские партии объединяется в единый список накануне новых выборов. 18% считают, что этого не случится. 42% затруднились с прогнозом.

74% уверены, что число депутатских мандатов НДИ в Кнессете после новых выборов увеличится. 15% полагают, что после выборов представительство НДИ в парламенте уменьшится или партия даже не пройдет электоральный барьер. 11% затруднились с прогнозом.

51% полагают, что, по итогам новых выборов, наибольшее число мандатов наберет блок "Ликуда" и "Кулану". 13% считают, что лидером по мандатам окажется "Кахоль Лаван". 18% делают ставку на то, что эти блоки наберут равное число мандатов. Менее 2% заявляют, что лидером окажутся другие партии или блоки. 16% затруднились с прогнозом.

40% опрошенных верят в то, что повторные выборы помогут выйти из политического тупика. 27% – не верят.

Реакция на назначения и выбор министров

Читателям было предложено высказать свое отношение к назначению адвоката Ариэля Бульштейна на должность советника премьер-министра по делам репатриантов из бывшего СССР. 44,5% сказали, что их реакция негативная, так как "Ликуд" "просто пытается отобрать голоса у НДИ". 34% выбрали ответ: "Мне это безразлично, должность временная – до выборов и для выборов". И только 11% положительно отреагировали, заявив, что это назначение поможет решить проблемы репатриантов.

45% опрошенных согласны с мнением, что Амир Охана был назначен на пост министра юстиции для того, чтобы помочь Нетаниягу избежать суда. 21% с таким мнением не согласны. Прочие затруднились с ответом на вопрос.

Только 23% считают назначение Исраэля Каца министром иностранных дел удачным решением. 40% придерживаются противоположного мнения. 37% не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

"Нетаниягу намерен назначить главу "Ихуд Мифлагот а-Ямин" Рафи Переца на пост министра просвещения. Кого бы вы предпочли видеть на этом посту?" Наши читатели предпочитают видеть на этом посту Гидеона Саара (25%) или Зеэва Элькина (23%). За Переца – менее 3%. Прочие кандидаты получили гораздо меньше голосов. 11,5% заявили, что им безразлично, кто будет руководить минпросом.

"Нетаниягу намерен назначить Бецалеля Смотрича ("Ихуд Мифлагот а-Ямин") на пост министра транспорта. Кого бы вы предпочли видеть на этом посту?" Безусловным лидером оказался Исраэль Кац (42%), который в настоящее время совмещает работу на постах главы МИДа, минтранса и министерства по делам разведки. Второй по приемлемости вариант – Нир Баркат (13%). Смотрич получил только 3% голосов. 13% это безразлично.

"Нетаниягу намерен разделить министерство труда и социального обеспечения, оставив соцобеспечение Хаиму Кацу. Кого бы вы хотели видеть министром труда?" 11% за то, чтобы назначить на пост министра труда Нира Барката, 9% – Ципи Хотовели. Почти 39% затруднились с ответом. Почти 26% сказали, что им это безразлично.

Читателям был задан вопрос: "Считаете ли вы оправданным назначение министров в период переходного правительства, учитывая, что некоторые покинут пост после выборов?" 42% ответили: "Нет, это политические игры премьер-министра". 37% выбрали ответ: "Да, министерства должны функционировать". 15% – "Только в случае крайней необходимости".

Абсолютное большинство опрошенных, 83%, сказали, что не считают оправданным увеличение числа министерств накануне выборов в Кнессет 22-го созыва. Только 6,5% поддерживают эту инициативу.





