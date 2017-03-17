17 марта 2017 г.
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В Израиле

Сирена в Иорданской долине, в окрестностях Иерусалима раздались два мощных взрыва

время публикации: 03:24 | последнее обновление: 05:27 блог версия для печати фото
Сирена в Иорданской долине, в окрестностях Иерусалима раздались два мощных взрыва

В ночь на пятницу, 17 марта, около 03:00 в окрестностях Иерусалима прогремели два мощных взрыва. Взрывы были слышны в самой столице и пригородах, а также в Модиине и в некоторых населенных пунктах Иудеи и Самарии.

Несколькими минутами ранее в ряде населенных пунктов Иорданской долины прозвучала сирена, предупреждающая о возможном ракетном обстреле.

Сообщения о пострадавших в результате взрывов не поступали. Информация уточняется.

Вскоре после взрывов местные советы получили уведомление о том, что непосредственной угрозы нет.

По состоянию на 5 утра об обнаружении упавших ракет не сообщалось.

Напомним, что вечером 8 февраля ракетному обстрелу с территории Синайского полуострова (Египет) подвергся израильский курортный город Эйлат. В сторону Израиля боевиками группировки "Вилайят Синай", связанной с "Исламским государством", были выпущены четыре ракеты. Одна из них упала на пустыре, три другие были сбиты "Железным куполом". Тогда нескольким иностранным туристам потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 февраля 2017 г.
"Исламское государство" об обстреле Эйлата: "Это начало войны против Израиля"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2017 г.
Эйлат подвергся ракетному обстрелу с Синая







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Пятница, 17 марта 2017 г.
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