Теракт в Самарии. Первые результаты расследования

Вечером в субботу, 17 марта, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала имена военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в результате теракта, совершенного накануне в Самарии. Капитан Зив Даус (21 год) из Азура и сержант Нетанель Каалани (20 лет) из мошава Эльяким.

В результате расследования выяснилось, что 16 марта, примерно в 16:30, на шоссе 585, около арабской деревни Ябад, неподалеку от еврейского поселка Мево Дотан (Самария), автомобиль с палестинскими номерными знаками совершил наезд на группу военнослужащих Армии обороны Израиля. Погибли двое военнослужащих еще двое получили травмы от средней тяжести до тяжелых.

Пострадавшие солдаты были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Водитель внедорожника Hyundai с палестинскими номерными знаками получил незначительные травмы и был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. По данным Общей службы безопасности (ШАБАК), это – 26-летний Ала Кабха, житель арабской деревни Бартаа, ранее осужденный за терроризм и вышедший на свободу в апреле 2017 года.

В субботу, 17 марта, были обнародованы первые результаты расследования. Согласно сообщению, сделанному Общей службой безопасности (ШАБАК), Кабха сознался на допросе, что действовал из националистических побуждений.

Кроме того, ШАБАК сообщил: на данном этапе расследования не рассматривается версия о том, что у террориста были сообщники.

В ночь на субботу военнослужащие региональной бригады "Менаше" провели спецоперацию в деревне Бартаа, жителем которой является Ала Кабха. В ходе операции был задержан брат террориста – 24-летний Исам, учащийся фармацевтического колледжа в Рамалле. Сестра Алы и его отец были допрошены.

Отметим, что семья Алы Кабхи настаивает на том, что это был не теракт, а дорожно-транспортное происшествие. Один из членов семьи Кабха сказал в разговоре с корреспондентом Walla: "Семья не признает заявление ХАМАС о том, что это была террористическая атака, для нас это неприемлемо".

По словам членов семьи, внедорожник Hyundai, за рулем которого был Ала Кабха, принадлежит его сестре, работающей фармацевтом в частной аптеке. В пятницу Ала привез брата к перекрестку Арава, откуда друзья должны были забрать Исама. На обратном пути Ала Кабха "попал в аварию".

Теракт был совершен в "юбилейную пятницу гнева". 16 марта, в 100-й день после декларации президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, руководство террористической организации ХАМАС призвало к активизации действий против израильтян. В этот день в Иудее и Самарии, а также на границе сектора Газы происходили столкновения арабской молодежи с израильскими военными, были пострадавшие с обеих сторон.

ШАБАК отмечает рост числа террористических атак в Иудее и Самарии в течение последнего периода (учитываются атаки с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, "коктейлей Молотова" и автомобилей, не учитываются "каменные атаки"): в феврале было совершено таких 118 нападений, в январе – 91. Около 200 атак за тот же период были предотвращены израильскими спецслужбами. В 2017 году было зафиксировано около 1700 таких нападений. Отмечается и рост числа "каменных атак", в особенности на трассе Хеврон – Гуш-Эцион.

Именно для предотвращения нападений на дорогах на основных трассах в Иудее и Самарии в последние месяцы были размещены дополнительные армейские патрули. По всей видимости, после автомобильного теракта, совершенного 16 марта на 585-й трассе, будут уточнены инструкции, определяющие действия военнослужащих во время такого рода дежурства.





