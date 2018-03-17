18+
17 марта 2018 г.
Разводка по-хасидски
Смело мы в бой не пойдем
Покушение на палестинское единство
Вступят ли израильские арабы в ИГИЛ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:43 Теракт в Самарии. Первые результаты расследования
20:23 Состояние солдат, пострадавших в теракте в Самарии, немного улучшилось
19:57 Премьер-министр и президент выразили соболезнования семьям погибших в Самарии
18:48 ШАБАК: у террориста, совершившего наезд на военнослужащих, не было сообщников
17:58 В Кфар-Сабе автомобиль сбил пешехода
17:53 Бывший боец спецназа Генштаба ЦАХАЛа, пропавший неделю назад, найден живым
16:59 Взрыв на границе с сектором Газы; в ответ ЦАХАЛ обстрелял наблюдательный пункт ХАМАСа
14:34 Мужчина, получивший огнестрельное ранение в Кафр-Касем, умер в больнице
13:42 Семья Алы Кабхи: это была авария, а не теракт
12:10 Автомобиль сбил велосипедиста на шоссе 444
В Израиле

Теракт в Самарии. Первые результаты расследования

время публикации: 20:43 | последнее обновление: 21:22 блог версия для печати фото
Операция в деревне Бартаа. 17 марта 2018 года
Операция в деревне Бартаа. 17 марта 2018 года
Операция в деревне Бартаа. 17 марта 2018 года

Вечером в субботу, 17 марта, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала имена военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в результате теракта, совершенного накануне в Самарии. Капитан Зив Даус (21 год) из Азура и сержант Нетанель Каалани (20 лет) из мошава Эльяким.

В результате расследования выяснилось, что 16 марта, примерно в 16:30, на шоссе 585, около арабской деревни Ябад, неподалеку от еврейского поселка Мево Дотан (Самария), автомобиль с палестинскими номерными знаками совершил наезд на группу военнослужащих Армии обороны Израиля. Погибли двое военнослужащих еще двое получили травмы от средней тяжести до тяжелых.

Пострадавшие солдаты были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Водитель внедорожника Hyundai с палестинскими номерными знаками получил незначительные травмы и был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. По данным Общей службы безопасности (ШАБАК), это – 26-летний Ала Кабха, житель арабской деревни Бартаа, ранее осужденный за терроризм и вышедший на свободу в апреле 2017 года.

В субботу, 17 марта, были обнародованы первые результаты расследования. Согласно сообщению, сделанному Общей службой безопасности (ШАБАК), Кабха сознался на допросе, что действовал из националистических побуждений.

Кроме того, ШАБАК сообщил: на данном этапе расследования не рассматривается версия о том, что у террориста были сообщники.

В ночь на субботу военнослужащие региональной бригады "Менаше" провели спецоперацию в деревне Бартаа, жителем которой является Ала Кабха. В ходе операции был задержан брат террориста – 24-летний Исам, учащийся фармацевтического колледжа в Рамалле. Сестра Алы и его отец были допрошены.

Отметим, что семья Алы Кабхи настаивает на том, что это был не теракт, а дорожно-транспортное происшествие. Один из членов семьи Кабха сказал в разговоре с корреспондентом Walla: "Семья не признает заявление ХАМАС о том, что это была террористическая атака, для нас это неприемлемо".

По словам членов семьи, внедорожник Hyundai, за рулем которого был Ала Кабха, принадлежит его сестре, работающей фармацевтом в частной аптеке. В пятницу Ала привез брата к перекрестку Арава, откуда друзья должны были забрать Исама. На обратном пути Ала Кабха "попал в аварию".

Теракт был совершен в "юбилейную пятницу гнева". 16 марта, в 100-й день после декларации президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, руководство террористической организации ХАМАС призвало к активизации действий против израильтян. В этот день в Иудее и Самарии, а также на границе сектора Газы происходили столкновения арабской молодежи с израильскими военными, были пострадавшие с обеих сторон.

ШАБАК отмечает рост числа террористических атак в Иудее и Самарии в течение последнего периода (учитываются атаки с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств, "коктейлей Молотова" и автомобилей, не учитываются "каменные атаки"): в феврале было совершено таких 118 нападений, в январе – 91. Около 200 атак за тот же период были предотвращены израильскими спецслужбами. В 2017 году было зафиксировано около 1700 таких нападений. Отмечается и рост числа "каменных атак", в особенности на трассе Хеврон – Гуш-Эцион.

Именно для предотвращения нападений на дорогах на основных трассах в Иудее и Самарии в последние месяцы были размещены дополнительные армейские патрули. По всей видимости, после автомобильного теракта, совершенного 16 марта на 585-й трассе, будут уточнены инструкции, определяющие действия военнослужащих во время такого рода дежурства.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 марта 2018 г.
Состояние солдат, пострадавших в теракте в Самарии, немного улучшилось
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 марта 2018 г.
Премьер-министр и президент выразили соболезнования семьям погибших в Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 марта 2018 г.
Теракт в Самарии: погибли офицер и солдат, обеспечивавшие безопасность на дорогах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2018 г.
Задержан брат террориста, осуществившего наезд на военнослужащих в Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2018 г.
Пресс-служба ЦАХАЛа: в результате теракта в Самарии погибли офицер и солдат
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2018 г.
Автомобильный теракт в Самарии. Двое военнослужащих погибли







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 17 марта 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018