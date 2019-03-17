БАГАЦ запретил Михаэлю Бен-Ари участвовать в выборах в Кнессет

В воскресенье, 17 марта, Высший суд справедливости (БАГАЦ) огласил свои решения по апелляциям, поданным на решение Центральной избирательной комиссии.

БАГАЦ постановил, что Михаэль Бен-Ари, глава списка "Оцма Иегудит", не сможет принимать участие в ближайших выборах в Кнессет.

Глава "Оцма Иегудит" стал единственным политиком, кандидатура которого была "заблокирована" БАГАЦ. Кандидатуры Итамара Бен-Гвира ("Оцма Иегудит"), Офера Касифа (ХАДАШ-ТААЛ) были одобрены судьями.

В ответ на снятие с предвыборной гонки Михаэля Бен-Ари представители правых партий назвали решение БАГАЦ "театром абсурда".

Судья Ноам Солберг был единственным, кто выступал за допуск Бен Ари, а судья Минц был единственным, кто требовал не допускать до выборов список БАЛАД-РААМ и Касифа.

Председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман так прокомментировал решение БАГАЦа разрешить Оферу Касифу баллотироваться в Кнессет: "Именно по нашей инициативе Центризбирком рассмотрел случай Касифа и снял его с выборов. Решение Верховного суда, не нашедшего состава преступления в подстрекательстве к насилию и открытой поддержке террора, считаю трагической ошибкой".

На прошлой неделе юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил Высшему суду справедливости, что выступает против отстранения от выборов список БАЛАД-РААМ.По его мнению, если бы партия БАЛАД баллотировалась отдельным списком, могла бы идти речь о ее отстранении. Однако законодательство не позволяет запретить участие в выборах половине списка.