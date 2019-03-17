ЦАХАЛ опубликовал фото объектов ХАМАСа: до и после пятничных ударов

Утром в воскресенье, 17 марта, пресс-служба Армии обороны Израиля передала в СМИ сделанные с воздуха и на земле снимки, на которых показаны объекты боевиков ХАМАСа до и после ударов по Газе, осуществленных в ночь на 15 марта, в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива.

На этих снимках показаны три объекта: один в районе Рималь и два в южной части побережья Газы, где были разрушены базы "военно-морских сил" ХАМАСа.

Как сообщала ранее редакция NEWSru.co.il, примерно с 1 часа ночи до 6-7 утра 15 марта военно-воздушные силы Армии обороны Израиля наносили удары по целям в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива.

ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы около 100 целей, в основном объекты ХАМАСа.

ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ атаковал в Газе 27 целей, выпустив 55 ракет.

Минздрав Газы сообщал о четверых пострадавших, в том числе двух тяжелораненых мирных гражданах.

Наша редакция в минувшую пятницу публиковала снимки разрушенных объектов в Газе, переданные корреспондентом агентства Flash90.

Удары ЦАХАЛа по Газе и последствия атак. Фоторепортаж