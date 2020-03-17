Новые указания минздрава: запрещено посещение пляжей, парков, торговых центров

Министерство здравоохранения Израиля распространило новые распоряжения для населения в рамках борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

В рамках новых распоряжений минздрава израильтянам запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры.

Несмотря на то, что накануне глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что в стране не планируется пока вводить тотальный карантин по примеру ряда европейских государств, новые указания минздрава противоречат заявлению премьера. Отметим, что новые распоряжения минздрава пока являются лишь рекомендацией, нарушение новых распоряжений не будет караться законом до принятия соответствующего решения правительства.

Мы публикуем распоряжения минздрава полностью:

1. Выходить из дома разрешается только в случае необходимости: на работу, за продуктами и лекарствами, за медицинской помощью и в других крайних случаях.

2. Запрещено посещение парков, детских площадок, пляжей, бассейнов, библиотек, музеев, заповедников, парков и других общественных мест. Разрешается только семейные выходы из дома с детьми и выгул собак.

3. Запрещено проведение любых кружков, в том числе частных, для любого числа участников. Разрешается проводить спортивные занятия на открытом воздухе при участии не более пяти человек, которые будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

4. Не следует принимать в доме гостей и посещать родственников и друзей.

5. Пожилым людям и людям любого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется покидать дом.

6. Не рекомендуется в период действия новых распоряжений посещать дантистов. Посыльным следует оставлять пакеты у дверей. На рабочем месте следует сохранять дистанцию в два метра.

Минздрав также призывает ездить в лифте только по одному, избегать пользоваться общественным транспортом (по этому поводу вскоре будут опубликованы отдельные указания).

В новых распоряжениях указано, что гражданам разрешается совершать десятиминутные прогулки в уединенных местах.

Указания на случай недомогания

Минздрав рекомендует без крайней необходимости не посещать поликлиники и больницы и как можно больше пользоваться медицинскими услугами по интернету и телефону. В случае недомогания следует немедленно изолировать себя от остальных членов семьи. Если вам кажется, что у вас нечто более серьезное, чем простуда, следует немедленно связаться с вашим лечащим врачом или центром обслуживания вашей больничной кассы.

Во вторник, 17 марта, министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 324 израильтянина заразились коронавирусом. Ранее сообщалось, что коронавирусная болезнь COVID-19 диагностирована также у восьмерых иностранных туристов.

Коронавирус в Израиле: права работников и бизнесов в период кризиса. Обновленные сведения

Вечером 16 марта государственная служба трудоустройства сообщила, что только за один день количество людей, подавших просьбу о выплате пособия по безработице, увеличилось на 14 тысяч, и составило 54 тысячи человек.

Коронавирус в Палестинской автономии

17 марта министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 41-го.

За последние сутки зафиксировано два новых случая этого заболевания: 1) мужчина, прибывший из Германии через Иорданию, который находился на карантине в Иерихоне, 2) студент из Рамаллы, недавно вернувшийся из-за границы (страна не названа) и находившийся на карантине.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся более 3000 человек, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле.

В ПА и в секторе Газы введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

15 марта министерство здравоохранения ПА опубликовало прогноз по коронавирусу, согласно которому в случае неконтролируемого распространения инфекции в автономии будут заражены около четверти миллиона человек, при этом 12,5 тысячам потребуется госпитализация, примерно 800 – реанимация. К такому сценарию система здравоохранения ПА не готова.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 17 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 7174 человек (641 за одни последние сутки), около 184 тысяч заболели, более 96 тысяч были инфицированы, около 80 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса было на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй (более 3200 человек). Далее следуют Италия (более 2150 умерших) и Иран (более 850 умерших). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Египте, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Испании, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Ливане, Люксембурге, Марокко, Мартинике, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Панаме, Польше, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Судане, США, Таиланде, Тайване, Украине, Филиппинах, Франции, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Японии.

За последние сутки в КНР, откуда началась пандемия (первый случай в Хубэе был зарегистрирован еще 17 ноября 2019 года), выявили только 21 новый случай заболевания коронавирусом, 13 человек умерли. На фоне постепенного снижения темпов распространения коронавируса в Китае наблюдается рост числа заразившихся на Ближнем Востоке и в Европе, прежде всего в Иране и Италии.





