"Смерть евреям": в поселке Элишама мужчина получил тяжелое ножевое ранение

В среду, 17 мая, в поселке Элишама (округ а-Шарон) в результате нападения мужчина примерно 50 лет получил тяжелое ножевое ранение.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента.

Вскоре стало известно, что на месте преступления была найдена сделанная кровью надпись на арабском языке "смерть евреям", сообщает Walla. Приводятся также сведения о возможной причастности двух арабов к этому нападению. При этом отмечается, что следствие рассматривает несколько версий, не исключая нападения на почве национальной ненависти.

Вскоре после этого сообщения полиция направила в СМИ уведомление о судебном запрете на публикацию каких-либо подробностей о ходе расследования данного преступления в течение ближайшей недели.