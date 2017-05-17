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В Израиле

"Смерть евреям": в поселке Элишама мужчина получил тяжелое ножевое ранение

время публикации: 12:57 | последнее обновление: 15:01 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 17 мая 2017 года
На месте происшествия. 17 мая 2017 года

В среду, 17 мая, в поселке Элишама (округ а-Шарон) в результате нападения мужчина примерно 50 лет получил тяжелое ножевое ранение.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента.

Вскоре стало известно, что на месте преступления была найдена сделанная кровью надпись на арабском языке "смерть евреям", сообщает Walla. Приводятся также сведения о возможной причастности двух арабов к этому нападению. При этом отмечается, что следствие рассматривает несколько версий, не исключая нападения на почве национальной ненависти.

Вскоре после этого сообщения полиция направила в СМИ уведомление о судебном запрете на публикацию каких-либо подробностей о ходе расследования данного преступления в течение ближайшей недели.

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Среда, 17 мая 2017 г.
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