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В Израиле

Пограничники спасли ястреба курганника, застрявшего в колючей проволоке. ВИДЕО

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 16:05 блог версия для печати фото
Пограничники спасли ястреба курганника, застрявшего в колючей проволоке
Пограничники спасли ястреба курганника, застрявшего в колючей проволоке
Пограничники спасли ястреба курганника, застрявшего в колючей проволоке

В среду, 17 мая, сотрудники пограничной службы, полицейские и инспекторы управления охраны парков и заповедников спасли молодого ястреба курганника, застрявшего в колючей проволоке забора безопасности в Иудее и Самарии.

Птица получила серьезные раны. Судя по ее состоянию, она длительное время билась, застряв в колючей проволоке, отмечает орнитолог Гилад Фридман – специалист по хищным птицам, приглашенный для участия в спасательной операции. По его оценке, спасенному курганнику примерно четыре с половиной месяца.

Пострадавшего ястреба доставили в ветеринарную клинику при "Сафари" в Рамат-Гане, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщает пресс-служба полиции, крупную птицу, застрявшую в проволоке забора безопасности, заметили пограничники, которые вызвали специальную бригаду для спасательной операции и оказали посильную помощь орнитологам.

Курганники. Краткая справка

Курганники – хищные птицы из рода настоящих канюков семейства ястребиных (Accipitridae). В Израиле этот вид относится к охраняемым. Размеры курганника составляют от 57 до 65 см, а размах крыльев – от 135 до 160 см, отмечает Википедия.

Длина и форма крыльев курганника делает его похожим на орла. Курганника также можно легко спутать с обыкновенным канюком подвида Buteo buteo vulpinus, однако он крупнее и имеет более широкие крылья. Также курганник похож на мохноногого канюка, но у последнего никогда не встречаются красноватые тона в оперении.

У курганников существует полиморфизм внешнего вида. Латинское имя rufinus, что в переводе означает красноватый или рыжеватый, происходит от фенотипов со светлым или красноватым оперением. Их голова и грудь имеют светлую окраску без каких-либо вкраплений и контрастируют с красноватым животом и лапами. У молодых курганников голова и грудь также светлая, а нижняя часть грязно-белая с хвостом в полоску. Светлые перья крыльев также без вкраплений, однако на концах тёмные. Помимо красноватого фенотипа, существуют светлый и тёмный фенотип, а также многочисленные переходные формы. Различные фенотипы могут встречаться внутри одного и того же подвида.

Звуки, издаваемые курганником, похожи на звуки обыкновенного канюка, однако являются более долгими, хотя в целом курганник молчаливее.

Пространствами обитания курганника являются гористые и открытые ландшафты, а также степи и полупустыни. При обилии добычи он может гнездиться даже в настоящих пустынях.

Курганник обитает в средиземноморском регионе, в частности в Северной Африке, в Греции, Турции, а также на Кавказе, на Аравийском полуострове, в Средней Азии.

Гнездо курганник предпочитает строить в возвышенных местах, из которых можно хорошо наблюдать за окружающей местностью. В местностях, где деревья являются редкостью, можно встретить гнезда курганников на земле или на столбах для линий электропередач.

Большую часть добычи курганника составляют небольшие млекопитающие. Курганник охотится также на пресмыкающихся, земноводных и насекомых, к примеру саранчовых. В зимнее время, когда добыча редка, курганник не брезгует и падалью. Свою жертву он ловит из реющего полета и иногда даже преследуя ее по земле.

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