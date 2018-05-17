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В Израиле

Сирены "Цева Адом" прозвучали в населенных пунктах на Голанах

время публикации: 17:13 | последнее обновление: 18:13 блог версия для печати фото
Сирены "Цева Адом" прозвучали в населенных пунктах на Голанах
Сирены "Цева Адом" прозвучали в населенных пунктах на Голанах
Сирены "Цева Адом" прозвучали в населенных пунктах на Голанах

В 17:10 в населенных пунктах на севере Голанских высот прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Местные жители видели запуск противоракет системой "Железный купол" и слышали взрывы.

Пока военные проверяли причины срабатывания системы ПРО, появились слухи о том, что в воздушное пространство Израиля с территории Сирии проник беспилотный летальный аппарат, который и был сбит "Железным куполом". Об этом писали сайт Ynet и сайт 0404, эта версия высказывалась в эфире радиостанции "Кан Бет".

Уже через 30 минут после срабатывания "Цевы Адом" пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что тревога была ложной. Системой "Железный купол" был сделан залп, но информация о беспилотнике не соответствует действительности.

Последний раз израильская территория подвергалась обстрелу из Сирии 10 мая. Иранские вооруженные формирования выпустили порядка 20 ракет по позициям ЦАХАЛа на сирийско-израильской границе. Согласно сообщению, четыре ракеты были сбиты системой ПРО "Железный купол". В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Иран утверждал, что по целям в Израиле было запущено более 50 ракет. В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Сирии.



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