МВД задерживает выдачу документов сыну израильтянина, служившего в "Цанханим"

Григорию Лютину, сыну Глеба и Елены Лютиных, два месяца. Но до сих пор у него нет никаких документов, кроме выписки из больницы "Зив". В МВД подозревают, что семья Глеба Лютина в 2001 году репатриировалась в Израиль по фальшивым документам.

Глеб Лютин репатриировался в Израиль вместе с родителями в 2001 году из Днепропетровска. Ему тогда было 15 лет. Отучившись в школе, Глеб призвался в ЦАХАЛ, где три года отслужил в бригаде "Цанханим", батальон 890.

В октябре 2015 года Глеб женился на гражданке Украины Елене Скрицкой. В феврале 2016-го Елена вместе с дочерью Софией от первого брака приехали в Израиль. Семья живет в Кармиэле и последние несколько лет Елена и София раз в полгода получают рабочую и учебную визы в ожидании предоставления им израильского гражданства. В июле 2016 года Глеб и Елена Лютины были на собеседовании в "Нативе", однако Управление регистрации населения до сих пор не предоставило Лютиным никакого ответа по поводу статуса Елены.

16 марта 2018 года в семье Лютиных родился сын, которого решили назвать Григорием. 19 марта, при выписке из больницы "Зив" в Цфате, Лютиным заявили, что документы на ребенка они могут получить только в отделении Управления регистрации населения. Через полчаса Глеб был уже в канцелярии Управления, где, по его словам, ему заявили, что не могут выдать документы на ребенка и записать ребенка в удостоверениях личности Глеба и Елены, пока Лютины не пройдут еще одно собеседование.

По состоянию на 16 мая, Лютины не получили ни вызова на собеседование, ни ответа из Управления регистрации населения. Двухмесячный Григорий до сих пор не получил никакого статуса, кроме выписки из больницы.

8 мая редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу Управления регистрации населения с просьбой прокомментировать ситуацию семьи Лютиных.

15 мая пресс-служба Управления сообщила нашей редакции, что когда Глеб Лютин обратился в Управление регистрации населения с просьбой о предоставлении гражданства его супруге, была проведена проверка его документов, которая показала, что Глеб и его родители совершили репатриацию по фальшивым документам.

"В связи с этим статус семьи в настоящий момент проверяется. Вместе с тем, до принятия решения по этому вопросу, родившийся в Израиле сын Глеба Лютина получит статус временного жителя", – говорится в сообщении пресс-службы.

Редакция NEWSru.co.il пообщалась с матерью Глеба Лютина, Светланой, которая рассказала нам историю репатриации своей семьи. По словам Светланы, она узнала о своих еврейских корнях только в начале 90-х, когда в Днепропетровске открыли архивы МВД области. Желая узнать получше историю своей семьи, Светлана нашла дело своего деда и обнаружила, что его жена, ее бабушка, была еврейкой по фамилии Гринблат.

Позже, уже в 97-м году, когда Светлана Лютина работала учительницей украинского языка и литературы в местной еврейской школе, главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий, по словам Светланы, видевший документы, посоветовал ей обратиться в израильское консульство для проверки еврейства семьи Лютиных. После нескольких консульских проверок семье разрешили репатриироваться в Израиль.

В 2001 году Светлана Лютина с мужем и сыном, мать и сестра Светланы, а также ее двоюродный брат с семьей приехали в Израиль.

Напомним, что о практике Управления регистрации населения по повторной проверке еврейства русскоязычных граждан Израиля стало широко известно после публикации отчета госконтролера о процедуре предоставления статуса постоянного жителя супругам-неевреям репатриантов из стран бывшего СССР.

Этим вопросом в течение нескольких лет занимался депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид"). Позже к борьбе с данной практикой подключилась депутат Юлия Малиновская (НДИ).

После публикации отчета госконтролера юридический советник правительства рекомендовал прекратить проверки обоснованности права на репатриацию выходцев из стран бывшего СССР, уже получивших израильское гражданство.

В декабре 2017 года в Кнессете прошло заседание, на котором глава Управления регистрации населения профессор Шломо Мор Йосеф заявил, что проверки прекратятся в течение двух месяцев.

Канцелярия Юлии Малиновской предоставила нашей редакции соответствующую директиву МВД, в которой подчеркивается, что даже в том случае, если существуют доказательства того, что гражданство было получено на основании ложных данных, начальнику отделения Управления регистрации населения, рассматривающего данный случай, следует принять во внимание ряд факторов, в том числе "возраст в момент совершения алии, количество прожитых в Израиле лет, степень связи со страной" и так далее.

Отметим, что одновременно с обращением в редакцию NEWSru.co.il Глеб Лютин обратился в канцелярии ряда русскоязычных депутатов Кнессета. По данным нашей редакции, канцелярии депутатов Ксении Светловой ("Сионистский лагерь"), Юлии Малиновской (НДИ) и Константина Развозова ("Еш Атид") направили запросы в Управление регистрации населения и лично министру внутренних дел Арье Дери.

Материал подготовила Алла Гаврилова





