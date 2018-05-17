В Яффо убиты две молодые женщины-сёстры, задержан их брат

Рано утром в четверг, 17 мая, бригады скорой помощи "Маген Давид Адом" были вызваны на место происшествия в Яффо, где в квартире жилого дома на улице Барух Каро были смертельно ранены две молодые женщины-сёстры.

Парамедики констатировали смерть двух женщин примерно 20 лет.

Из пресс-службы полиции передают, что мужчина позвонил в полицию и сообщил, что убиты две его родственницы.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали брата убитых женщин, который сознался в совершенном убийстве. Судя по имеющимся данным, именно он звонил в полицию и сообщил о происшедшем.

Согласно опубликованным данным, погибшим девушкам было 19 лет и 21 год. Они проживали вместе со своими родственниками в квартире на 3-м этаже восьмиэтажного дома на улице Барух Каро в Яффо. В общей сложности, в этой трехкомнатной квартире жили 13 человек.

Следствием установлено, что двойное убийство было совершено ночью, когда сёстры спали. Не исключается, что убийца был в невменяемом состоянии.





